Какие часы носит Лебига: почему это плохой вариант и что с ними не так (ФОТО)

Украинский блоггер и стриммер Миша Лебига зажег на руке необычные часы Laphont Ooblong стоимостью около 111 евро. Модель обращает внимание на нестандартный дизайн, однако специализированный часовой ресурс cats and watches не советует спешить с такой покупкой.

Миша Лебига

На первый взгляд Laphont Ooblong может показаться стильной альтернативой более дорогим моделям. Однако специалисты обращают внимание на материалы и характеристики часов, которые могут не соответствовать цене.

"Какие часы носит Миша Лебига и почему мы бы не советовали ни эту модель, ни бренд? Миша носит Laphont Ooblong за 111 евро и хотя с первого взгляда они выглядят интересно, мы бы посоветовали воздержаться от такой покупки", — указывает cats and watches.

Как пишет ресурс, Laphont позиционируется, прежде всего, как fashion-бренд, где основной акцент сделан на внешнем виде, а не на часовой начинке. По словам cats and watches, дизайн Ooblong напоминает переосмысление классических моделей Cartier. Однако вместо премиального вида это может производить впечатление бюджетного аксессуара.

Отдельные вопросы вызывает материал корпуса. Часы изготовлены не из нержавеющей стали, а из хромированной латуни. Если хромированное покрытие повреждается или стирается, наружу выходит латунь. Она может окисляться, поэтому на корпусе появляются пятна и следы коррозии. Восстановление такого покрытия потенциально может стоить дороже самих часов.

"Lafont не раскрывает ни материал стекла, ни водозащиту. Создается впечатление, что модель сделана, чтобы втюхивать тем, кто не разбирается", — добавляют специалисты.

Таким образом, часы Миши Лебиги могут привлекать необычным дизайном, но их характеристики вызывают вопросы. По оценке cats and watches, перед покупкой Laphont Ooblong следует внимательно учесть, оправдывает ли его внешность риски и цену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех самых дорогих часах для мужчин.

Также "Комментарии" писали, что украинская теннисистка Марта Костюк засветила на корте элитные часы почти за 3 миллиона.