Який годинник носить Лебіга: чому це поганий варіант і що з ним не так (ФОТО)

Український блогер і стример Міша Лебіга засвітив на руці незвичний годинник Laphont Ooblong вартістю близько 111 євро. Модель привертає увагу нестандартним дизайном, однак спеціалізований годинниковий ресурс cats and watches не радить поспішати з такою покупкою.

Міша Лебіга

На перший погляд Laphont Ooblong може здатися стильною альтернативою дорожчим моделям. Однак фахівці звертають увагу на матеріали та характеристики годинника, які можуть не відповідати ціні.

"Який годинник носить Міша Лебіга і чому ми б не радили ні цю модель, ні бренд? Міша носить Laphont Ooblong за 111 євро і хоча з першого погляду він виглядає цікаво, ми б порадили утриматись від такої покупки", — вказує cats and watches.

Як пише ресурс, Laphont позиціонується передусім як fashion-бренд, де основний акцент зроблено на зовнішньому вигляді, а не на годинниковій начинці. За словами cats and watches, дизайн Ooblong нагадує переосмислення класичних моделей Cartier. Однак, замість преміального вигляду це може створювати враження бюджетного аксесуара.

Окремі питання викликає матеріал корпусу. Годинник виготовлений не з нержавіючої сталі, а з хромованої латуні. Якщо хромоване покриття пошкоджується або стирається, назовні виходить латунь. Вона може окислюватися, через що на корпусі з'являються плями та сліди корозії. Відновлення такого покриття потенційно може коштувати дорожче за сам годинник.

"Lafont не розкриває ні матеріал скла, ні водозахист. Складається враження, що модель зроблено, щоб втюхувати тим, хто не розбирається", — додають фахівці.

Таким чином, годинник Міші Лебіги може приваблювати незвичним дизайном, але його характеристики викликають питання. За оцінкою cats and watches, перед купівлею Laphont Ooblong варто уважно зважити, чи виправдовує його зовнішність ризики та ціну.

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