Марта Костюк засвітила на корті елітний годинник за майже 3 мільйони (ФОТО)

Українська тенісистка Марта Костюк привернула увагу не лише своєю грою під час стартового матчу на US Open-2026. 11-та ракетка світу вийшла на корт проти австралійки Сторм Гантер з розкішним годинником Patek Philippe на лівому зап'ясті, і не зняла його навіть під час поєдинку.

Марта Костюк. Фото з відкритих джерел

Як зазначає ресурс Cats and Watches, Костюк носила модель Patek Philippe Aquanaut Luce 5067A-014, орієнтовна вартість якої становить 55 тисяч євро, або близько 2,8 млн гривень.

Ця модель дебютувала у 2004 році та свого часу стала незвичним рішенням для Patek Philippe. Годинник поєднав спортивний дизайн з характерними для бренду елементами розкоші: сталевий корпус, гумовий браслет і безель, прикрашений 46 діамантами.

Марта Костюк вийшла на корт з годинником Patek Philippe Aquanaut Luce

Окремою особливістю Aquanaut Luce є кварцовий механізм. Саме це, на думку авторів Cats and Watches, робить модель практичнішою для професійної тенісистки. Під час гри спортсменки зазнають значних навантажень, а сильні удари ракеткою створюють вібрації, які можуть бути небажаними для складних механічних механізмів.

Для порівняння, спеціалізовані механічні годинники для тенісистів від Richard Mille можуть коштувати 400 тисяч євро. На цьому тлі вибір кварцового Patek Philippe автори публікації назвали цілком логічним, хоча сама модель залишається винятково дорогим аксесуаром.

При цьому на корті Костюк продемонструвала не менш переконливий результат. Українка впевнено перемогла Сторм Гантер у двох сетах з рахунком 6:4, 6:1 та вийшла до другого кола US Open-2026.

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