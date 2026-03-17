Три найдорожчі годинники для чоловіків: скільки коштують

Елітні механічні годинники давно перестали бути лише інструментом для вимірювання часу. У світі розкоші вони стали символом статусу, інженерної досконалості та ювелірного мистецтва. Деякі моделі коштують десятки мільйонів доларів і вважаються справжніми витворами високого годинникарства. Зібрали три найдорожчі годинники у світі.

3. Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 — 31 млн доларів

Цей годинник від швейцарського бренду Patek Philippe вважається одним з найскладніших механізмів у сучасному годинникарстві. Модель має 20 різних ускладнень, включно з хвилинним репетиром, вічним календарем і індикацією другого часового поясу.

Корпус годинника має діаметр 47,4 мм і оснащений двома циферблатами, які можна перевертати. Усередині механізму знаходиться 1366 деталей, що демонструє виняткову точність і майстерність виробника.

2. Graff Diamonds The Fascination — 40 млн доларів

Цю модель створила ювелірна компанія Graff Diamonds. Годинник прикрашений грушоподібним діамантом вагою 38 каратів, який можна від’єднати та носити як каблучку.

Крім того, корпус і браслет годинника інкрустовані ще 152,96 карата білосніжних діамантів. Поєднання ювелірної розкоші та механіки зробило цю модель годинника для чоловіків однією з найдорожчих у світі.

1. Graff Diamonds Hallucination — 55 млн доларів

Абсолютним рекордсменом, як найдорожчий у світі годинник — це Hallucination, який також створила компанія Graff Diamonds. Його вартість оцінюють приблизно у 55 мільйонів доларів.

Головна особливість моделі полягає у понад 110 каратів рідкісних кольорових діамантів різних відтінків. Камені розміщені у платиновому браслеті та створюють ефект яскравого калейдоскопа. Цей годинник не просто аксесуар, а унікальний витвір мистецтва, який поєднує ювелірну розкіш та інженерну майстерність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на аукціоні продали найдорожчий предмет з "Титаніка". Скільки заплатили за 18-каратний золотий годинник.

Також "Коментарі" писали про види чоловічого взуття. Чим відрізняються оксфорди, дербі, лофери та інші популярні моделі.