Три найдорожчі годинники для чоловіків: скільки коштують

Slava Kot
Елітні механічні годинники давно перестали бути лише інструментом для вимірювання часу. У світі розкоші вони стали символом статусу, інженерної досконалості та ювелірного мистецтва. Деякі моделі коштують десятки мільйонів доларів і вважаються справжніми витворами високого годинникарства. Зібрали три найдорожчі годинники у світі.
Найдорожчі годинники для чоловіків. Фото з відкритих джерел
Цей годинник від швейцарського бренду Patek Philippe вважається одним з найскладніших механізмів у сучасному годинникарстві. Модель має 20 різних ускладнень, включно з хвилинним репетиром, вічним календарем і індикацією другого часового поясу.
Корпус годинника має діаметр 47,4 мм і оснащений двома циферблатами, які можна перевертати. Усередині механізму знаходиться 1366 деталей, що демонструє виняткову точність і майстерність виробника.
Цю модель створила ювелірна компанія Graff Diamonds. Годинник прикрашений грушоподібним діамантом вагою 38 каратів, який можна від’єднати та носити як каблучку.
Крім того, корпус і браслет годинника інкрустовані ще 152,96 карата білосніжних діамантів. Поєднання ювелірної розкоші та механіки зробило цю модель годинника для чоловіків однією з найдорожчих у світі.
Абсолютним рекордсменом, як найдорожчий у світі годинник — це Hallucination, який також створила компанія Graff Diamonds. Його вартість оцінюють приблизно у 55 мільйонів доларів.
Головна особливість моделі полягає у понад 110 каратів рідкісних кольорових діамантів різних відтінків. Камені розміщені у платиновому браслеті та створюють ефект яскравого калейдоскопа. Цей годинник не просто аксесуар, а унікальний витвір мистецтва, який поєднує ювелірну розкіш та інженерну майстерність.
