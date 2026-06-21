Футбол и роскошь: какие часы носят Месси, Роналду, Мбаппе и другие звезды ЧМ-2026 (ФОТО)

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Slava Kot
Чемпионат мира по футболу 2026 года привлек внимание не только спортивными баталиями, но и роскошными аксессуарами ведущих футболистов планеты. Пока болельщики следили за голами и сенсациями на полях США, Канады и Мексики, коллекционеры часов внимательно рассматривали, что на запястьях носят самые известные игроки современности.
Часы, которые носят величайшие звезды футбола. Фото из открытых источников
Французский нападающий Килиан Мбаппе уже много лет является одним из главных послов Hublot. Одной из известнейших моделей в его коллекции остается Big Bang Unico King Gold. Часы отличаются массивным корпусом из золота, собственным хронографом и спортивным дизайном. Именно эта модель отлично отражает современный и динамичный стиль Мбаппе.
Португальская суперзвезда Криштиану Роналду давно известна любовью к эксклюзивным аксессуарам. Одной из жемчужин его коллекции является Jacob & Co. Caviar Tourbillon — это часы, инкрустированные драгоценными камнями и оснащенные сложным механизмом турбийона. Роналду также неоднократно демонстрировал редкие модели Rolex Daytona и GMT-Master с бриллиантовой отделкой.
Лионель Месси предпочитает сдержанную классику. Его самыми известными часами является Rolex Daytona. Это модель, ставшая символом престижа среди коллекционеров. Спортивный дизайн, история в автоспорте и высокая стоимость на вторичном рынке сделали Daytona одним из самых желанных часов в мире.
Неймар остается одним из самых известных поклонников бренда Richard Mille. Особое внимание привлекает модель RM 68-01 Tourbillon, созданная в стиле уличного искусства. Яркий дизайн и ручная роспись механизма делают эти часы настоящим произведением искусства и отражают харизматичный стиль самого Неймара.
Капитан сборной Англии Гарри Кейн выбрал один из самых оригинальных современных Rolex – Day-Date 36 Puzzle Dial. Вместо традиционного отображения дня и даты, модель получила цветные элементы в виде пазлов. Такой дизайн привлек внимание среди коллекционеров и показал, что даже консервативный Rolex готов к смелым экспериментам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 роскошных часах, выбирающих легенды мирового спорта.
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