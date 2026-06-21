Футбол и роскошь: какие часы носят Месси, Роналду, Мбаппе и другие звезды ЧМ-2026 (ФОТО)

Чемпионат мира по футболу 2026 года привлек внимание не только спортивными баталиями, но и роскошными аксессуарами ведущих футболистов планеты. Пока болельщики следили за голами и сенсациями на полях США, Канады и Мексики, коллекционеры часов внимательно рассматривали, что на запястьях носят самые известные игроки современности.

Часы, которые носят величайшие звезды футбола. Фото из открытых источников

Килиан Мбаппе: Hublot Big Bang Unico King Gold

Французский нападающий Килиан Мбаппе уже много лет является одним из главных послов Hublot. Одной из известнейших моделей в его коллекции остается Big Bang Unico King Gold. Часы отличаются массивным корпусом из золота, собственным хронографом и спортивным дизайном. Именно эта модель отлично отражает современный и динамичный стиль Мбаппе.

Криштиану Роналду: Jacob & Co. Caviar Tourbillon

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду давно известна любовью к эксклюзивным аксессуарам. Одной из жемчужин его коллекции является Jacob & Co. Caviar Tourbillon — это часы, инкрустированные драгоценными камнями и оснащенные сложным механизмом турбийона. Роналду также неоднократно демонстрировал редкие модели Rolex Daytona и GMT-Master с бриллиантовой отделкой.

Лионель Месси: Rolex Daytona

Лионель Месси предпочитает сдержанную классику. Его самыми известными часами является Rolex Daytona. Это модель, ставшая символом престижа среди коллекционеров. Спортивный дизайн, история в автоспорте и высокая стоимость на вторичном рынке сделали Daytona одним из самых желанных часов в мире.

Неймар: Richard Mille RM 68-01 Tourbillon

Неймар остается одним из самых известных поклонников бренда Richard Mille. Особое внимание привлекает модель RM 68-01 Tourbillon, созданная в стиле уличного искусства. Яркий дизайн и ручная роспись механизма делают эти часы настоящим произведением искусства и отражают харизматичный стиль самого Неймара.

Гарри Кейн: Rolex Puzzle Dial

Капитан сборной Англии Гарри Кейн выбрал один из самых оригинальных современных Rolex – Day-Date 36 Puzzle Dial. Вместо традиционного отображения дня и даты, модель получила цветные элементы в виде пазлов. Такой дизайн привлек внимание среди коллекционеров и показал, что даже консервативный Rolex готов к смелым экспериментам.

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