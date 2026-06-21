Футбол і розкіш: які годинники носять Мессі, Роналду, Мбаппе та інші зірки ЧС-2026 (ФОТО)

Чемпіонат світу з футболу 2026 року привернув увагу не лише спортивними баталіями, а й розкішними аксесуарами провідних футболістів планети. Поки вболівальники стежили за голами та сенсаціями на полях США, Канади та Мексики, колекціонери годинників уважно розглядали, що носять на зап’ястях найвідоміші гравці сучасності.

Годинники, які носять найбільші зірки футболу. Фото з відкритих джерел

Кіліан Мбаппе: Hublot Big Bang Unico King Gold

Французький нападник Кіліан Мбаппе уже багато років є одним з головних амбасадорів Hublot. Однією з найвідоміших моделей у його колекції залишається Big Bang Unico King Gold. Годинник вирізняється масивним корпусом з золота, власним хронографом та спортивним дизайном. Саме ця модель чудово відображає сучасний та динамічний стиль Мбаппе.

Кріштіану Роналду: Jacob & Co. Caviar Tourbillon

Португальська суперзірка Кріштіану Роналду давно відома любов’ю до ексклюзивних аксесуарів. Однією з перлин його колекції є Jacob & Co. Caviar Tourbillon — це годинник, інкрустований дорогоцінним камінням та оснащений складним механізмом турбійона. Роналду також неодноразово демонстрував рідкісні моделі Rolex Daytona та GMT-Master з діамантовим оздобленням.

Ліонель Мессі: Rolex Daytona

Ліонель Мессі віддає перевагу стриманій класиці. Його найвідомішим годинником є Rolex Daytona. Це модель, яка стала символом престижу серед колекціонерів. Спортивний дизайн, історія в автоспорті та висока вартість на вторинному ринку зробили Daytona одним з найбажаніших годинників у світі.

Неймар: Richard Mille RM 68-01 Tourbillon

Неймар залишається одним з найвідоміших прихильників бренду Richard Mille. Особливу увагу привертає модель RM 68-01 Tourbillon, створена у стилі вуличного мистецтва. Яскравий дизайн і ручний розпис механізму роблять цей годинник справжнім витвором мистецтва та відображають харизматичний стиль самого Неймара.

Гаррі Кейн: Rolex Puzzle Dial

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн обрав один із найоригінальніших сучасних Rolex — Day-Date 36 Puzzle Dial. Замість традиційного відображення дня та дати модель отримала кольорові елементи у вигляді пазлів. Такий дизайн привернув увагу серед колекціонерів і показав, що навіть консервативний Rolex готовий до сміливих експериментів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 розкішних годинників, які обирають легенди світового спорту.

Також "Коментарі" писали, що компанії Patek Philippe та Graff Diamonds створили одні з найдорожчих годинників у світі.