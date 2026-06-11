10 розкішних годинників, які обирають легенди світового спорту

Елітні спортсмени відомі не лише своїми досягненнями на аренах, а й любов’ю до предметів розкоші. Одним з головних символів статусу для зірок спорту залишаються елітні годинники. Вартість деяких моделей перевищує ціну преміального автомобіля, а окремі екземпляри випускаються лімітованими серіями. Зібрали десять знаменитих спортсменів та їхні улюблені годинники.

Девід Бекхем та його годинник Tudor Black Bay Chrono. Фото з відкритих джерел

Спільною рисою елітних годинників відомих спортсменів є не лише висока ціна, а й унікальні технології, обмежені серії та зв’язок із власниками. Для багатьох зірок спорту такі аксесуари стали продовженням їхнього іміджу та символом успіху.

Неймар — GaGa Milano Neymar Edition

Неймар є офіційним амбасадором італійського бренду GaGa Milano. Лімітована серія Neymar Edition вирізняється стилізованими цифрами 10 або 11 — це номери футболіста у збірній Бразилії та футбольних клубах за які грав Неймар. Вартість моделі стартує від 3–5 тисяч доларів. Головні особливості годинника у яскравому дизайні, ручному складані та обмеженому тиражі.

Том Брейді — TAG Heuer Carrera Chronograph 01

Гравець в американський футбол Том Брейді допомагав створювати спеціальну версію Carrera Chronograph 01. Модель коштує близько 6 тисяч доларів і містить символіку, пов’язану з його перемогою в Супербоулі. Усередині годинника понад 460 деталей та високоточний швейцарський механізм.

Тайгер Вудс — Rolex Sea-Dweller

Легендарний гольфіст Тайгер Вудс віддає перевагу Rolex Sea-Dweller. Це професійний дайверський годинник з водонепроникністю до 1220 метрів. Його ціна стартує від 14 тисяч доларів. Модель вважається однією з найнадійніших у лінійці Rolex.

Кріштіану Роналду — TAG Heuer Carrera Heuer-02T

Кріштіану Роналду є одним із найвідоміших партнерів TAG Heuer. Його улюблений Carrera Heuer-02T оснащений турбійоном та хронографом. Вартість моделі португальського футболіста перевищує 20 тисяч доларів. Годинник Роналду поєднує спортивний характер і складну механіку.

Майкл Джордан — IWC Big Pilot Platinum Limited Edition

Баскетболіст Майкл Джордан носить рідкісний IWC Big Pilot Platinum Limited Edition. Було випущено лише 500 таких екземплярів. Сьогодні ціна моделі на вторинному ринку може перевищувати 30 тисяч доларів. Годинник відомий великим корпусом і авіаційним дизайном.

Конор Макгрегор — Rolex Sky-Dweller

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор володіє великою колекцією годинників, але особливо часто обирає для публічних виходів Rolex Sky-Dweller. Модель коштує від 16 тисяч доларів і має два часові пояси, річний календар та фірмовий безель Ring Command для налаштувань.

Оделл Бекхем-молодший — Richard Mille RM 11-03 McLaren

Гравець в американський футбол Оделл Бекхем-молодший привернув до себе увагу, коли вийшов на матч НФЛ у годиннику Richard Mille RM 11-03 McLaren Flyback Chronograph. Вартість такого годинника перевищує 200 тисяч доларів. Він виготовлений з надлегких матеріалів і натхненний технологіями болідів McLaren.

Кобі Браянт — Hublot King Power Black Mamba

Кобі Браянт став натхненням для створення Hublot King Power Black Mamba. Випущено лише 250 екземплярів. Ціна моделі становить близько 25-30 тисяч доларів. Годинник вирізняється фіолетово-золотими кольорами та ремінцем зі шкіри пітона.

Девід Бекхем — Tudor Black Bay Chrono

Девід Бекхем часто з’являється з годинником Tudor Black Bay Chrono. Хронограф з водозахистом до 200 метрів поєднує спортивний стиль і спадщину Rolex, якій належить бренд Tudor. Ціна моделі становить близько 6-7 тисяч доларів. Годинник Бекхема оснащений автоматичним механізмом і функцією хронографа.

Рафаель Надаль — Richard Mille RM 27-03 Tourbillon

Рафаель Надаль носить один із найтехнологічніших спортивних годинників світу. RM 27-03 важить лише 20 грамів і витримує навантаження до 10 000 G. Вартість моделі іспанського тенісиста перевищує 700 тисяч доларів. Це справжній інженерний шедевр для професійних спортсменів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найдорожчі годинники у світі.

Також "Коментарі" писали про 5 найдивніших годинників у світі.