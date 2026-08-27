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Билецкий "засветил" свои швейцарские часы: сколько стоят и чем особенные (ФОТО)

Андрей Билецкий носит швейцарские часы Luminox за 535 евро.

27 августа 2026, 19:20
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Slava Kot

На руке командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого заметили швейцарские часы Luminox Navy SEAL Foundation. Стоимость модели оценивается примерно в 535 евро (около 25,8 тысяч гривен).

Билецкий "засветил" свои швейцарские часы: сколько стоят и чем особенные (ФОТО)

Андрей Билецкий и часы Luminox Navy SEAL Foundation

На часы обратил внимание часовой энтузиаст и блоггер ресурса Cats and Watches. По его словам, выбор Билецкого особенно хорошо отвечает условиям военной службы, поскольку модель рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях. Luminox Navy SEAL Foundation имеет водозащиту до 200 метров, композитный корпус и кварцевый механизм. Автор обзора отмечает, что такая конструкция делает хронограф устойчивым к ударам и повседневным нагрузкам.

Билецкий ”засветил” свои швейцарские часы: сколько стоят и чем особенные (ФОТО) - фото 2

Часы Белецкого Luminox Navy SEAL Foundation

Отдельной особенностью модели является система подсветки. В часах используются тритиевые трубки, обеспечивающие постоянное свечение без внешнего источника света. По словам энтузиаста, подобная система может работать до 25 лет. Часы также имеют минеральное стекло. Оно уступает сапфировому по стойкости к царапинам, однако лучше переносит удары, что может быть важным для использования в полевых условиях.

Еще одной характеристикой, на которую обратил внимание блоггер, это устойчивость кварцевого механизма к внешним воздействиям. Именно поэтому Luminox часто ассоциируется с практическими часами для военных и спасателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый показал свои культовые часы. Как выглядят и сколько стоит.

Также "Комментарии" писали, что Ринат Ахметов показал часы с надписью "Москва" за 10 миллионов.



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Источник: https://www.threads.com/share/FeK-wLUQw/
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