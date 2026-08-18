Ахметов засвітив годинник з написом "Москва" за 10 мільйонів (ФОТО)

Український мільярдер Рінат Ахметов привернув увагу незвичним аксесуаром. На одному з останніх фото на його руці помітили рідкісний годинник Patek Philippe, вартість якого на колекційному ринку може сягати близько 10 млн гривень.

Рінат Ахметов носить годинник Patek Philippe. Фото з відкритих джерел

На модель звернули увагу автори ресурсу cats and watches, який спеціалізується на годинниках відомих людей. За їхніми даними, Ахметов носить годинник Patek Philippe World Time 5131R, який створений для одночасного відображення часу в 24 часових поясах.

Як пишуть фахівці, його головна особливість — це циферблат з назвами світових столиць. Серед них є Париж, Токіо, Лондон, Сідней та Москва.

Ахметов з’явився на публіці в годиннику з написом "Москва" за 10 мільйонів

Окремої уваги заслуговує оформлення циферблата. Для його виготовлення використовується традиційна техніка cloisonne. За цією технікою майстри вручну формують візерунок тонким золотим дротом, після чого заповнюють окремі елементи кольоровою емаллю. Саме ручна робота робить кожен такий годинник особливо складним у виробництві.

Годинник Patek Philippe World Time 5131R

Patek Philippe World Time 5131R випускали обмеженим тиражем, тому знайти його у звичайному продажу вкрай складно. Орієнтовна вартість моделі може становити від 90 до 175 тисяч доларів залежно від стану, комплектації та конкретної версії.

Через рідкісність годинника його ціна на вторинному ринку може бути ще вищою. У випадку колекційних екземплярів вона здатна наближатися до 10 млн гривень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Рінат Ахметов міг купити найдорожчу квартиру у світі. Елітна резиденція в Монако могла коштувати 550 мільйонів доларів.

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