Головнокомандувач ЗСУ Драпатий засвітив культовий годинник: скільки коштує (ФОТО)

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий привернув увагу не лише військовими рішеннями, а й вибором наручного годинника. На одному з публічних заходів у нього помітили Casio A168WA-1 — популярну цифрову модель, вартість якої становить близько 40 євро, або трохи більше ніж 2000 гривень.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

На годинник звернув увагу годинниковий ентузіаст і блогер з каналу cats and watches. Він зазначив, що Casio A168WA-1 випустили ще у 1995 році. Модель вважається своєрідним розвитком іншого культового годинника бренду — Casio F-91W.

"Класний годинник Михайла Драпатого, який нам дуже подобається. Головнокомандувач ЗСУ носить Casio A168WA-1 за 40 євро. Модель вийшла у 1995 році й, по суті, стала оновленою версією легендарного F-91W — найпопулярнішого годинника у світі, проданого тиражем понад 100 млн екземплярів", — пише фахівець.

Годинник має підсвітку, секундомір, таймер, будильник, календар і можливість перемикатися між 12- та 24-годинним форматом. При цьому він залишається компактним: розмір корпусу становить близько 38,6 мм.

Драпатий не єдиний український військовий, якому до вподоби недорогі японські годинники. Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Денис "Редіс" Прокопенко також носить цифровий Casio. Йдеться про модель з лінійки W-218, яка в українських магазинах коштує приблизно 2-3 тисячі гривень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кадрові рішення Драпатого зависли на місяць. Безугла розповіла про блокування Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що Ахметов засвітив годинник з написом "Москва" за 10 мільйонів.