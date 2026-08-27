Білецький "засвітив" свій швейцарський годинник: скільки коштує і чим особливий (ФОТО)

На руці командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького помітили швейцарський годинник Luminox Navy SEAL Foundation. Вартість моделі оцінюють приблизно у 535 євро (близько 25,8 тисячі гривень).

Андрій Білецький та годинник Luminox Navy SEAL Foundation

На годинник звернув увагу годинниковий ентузіаст і блогер ресурсу Cats and Watches. За його словами, вибір Білецького особливо добре відповідає умовам військової служби, оскільки модель розрахована на експлуатацію в складних умовах. Luminox Navy SEAL Foundation має водозахист до 200 метрів, композитний корпус і кварцовий механізм. Автор огляду зазначає, що така конструкція робить хронограф стійким до ударів і повсякденних навантажень.





Годинник Білецького Luminox Navy SEAL Foundation

Окремою особливістю моделі стала система підсвічування. У годиннику використовуються тритієві трубки, які забезпечують постійне світіння без зовнішнього джерела світла. За словами ентузіаста, така система може працювати до 25 років. Годинник також має мінеральне скло. Воно поступається сапфіровому за стійкістю до подряпин, однак краще переносить удари, що може бути важливим для використання у польових умовах.

Ще однією характеристикою, на яку звернув увагу блогер, це стійкість кварцового механізму до зовнішніх впливів. Саме тому Luminox часто асоціюють з практичними годинниками для військових і рятувальників.

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