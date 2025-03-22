За какие номерные знаки на авто могут забрать права

Номерные знаки являются ключевым элементом идентификации автотранспортного средства в Украине. Они позволяют определить транспортное средство и его владельца, поэтому закон строго регулирует их использование.

Номерные знаки на авто. Фото из открытых источников

Водителям, управляющим автомобилем без номерных знаков или с несоответствующей регистрацией, грозит штраф в размере 850 гривен. Если номера загрязнены, не подсвечиваются ночью или не читаются с расстояния 20 метров, штраф может составить 1190 гривен.

Еще большие штрафы предусмотрены за незаконное использование номерных знаков, принадлежащих экстренным службам, государственным органам, а также дипведомствам и международным организациям. Такое нарушение может обернуться штрафом в 2550 гривен, а при повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 5100 гривен и дополнительно налагается временное лишение прав.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине планируют ввести новые правила ввоза подержанных автомобилей. Новый законопроект предусматривает замену сертификации экологических стандартов ЕВРО на обязательное техническое освидетельствование.

Также издание "Комментарии" сообщало – какая страна остается крупнейшим автопроизводителем в мире: кто на втором и третьем месте.

Ранее "Комментарии" писали — водителей могут лишить прав или конфисковать авто во Франции, где закон запрещает использовать радар-детекторы и GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений.

В то же время в Украине много водителей самостоятельно настраивают GPS-навигаторы, обозначая камеры контроля скорости и потенциально опасные участки дорог. Это обычная практика, которая помогает избежать штрафов и повышает безопасность на дорогах. Однако во Франции все по-другому.



