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За какие номерные знаки на авто могут забрать права

Водителям, управляющим автомобилем без номерных знаков или с несоответствующей регистрацией, грозит штраф в размере 850 гривен

сегодня, 12:22
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Кравцев Сергей

Номерные знаки являются ключевым элементом идентификации автотранспортного средства в Украине. Они позволяют определить транспортное средство и его владельца, поэтому закон строго регулирует их использование.

За какие номерные знаки на авто могут забрать права

Номерные знаки на авто. Фото из открытых источников

Водителям, управляющим автомобилем без номерных знаков или с несоответствующей регистрацией, грозит штраф в размере 850 гривен. Если номера загрязнены, не подсвечиваются ночью или не читаются с расстояния 20 метров, штраф может составить 1190 гривен.

Еще большие штрафы предусмотрены за незаконное использование номерных знаков, принадлежащих экстренным службам, государственным органам, а также дипведомствам и международным организациям. Такое нарушение может обернуться штрафом в 2550 гривен, а при повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 5100 гривен и дополнительно налагается временное лишение прав.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине планируют ввести новые правила ввоза подержанных автомобилей. Новый законопроект предусматривает замену сертификации экологических стандартов ЕВРО на обязательное техническое освидетельствование.

Также издание "Комментарии" сообщало – какая страна остается крупнейшим автопроизводителем в мире: кто на втором и третьем месте.

Ранее "Комментарии" писали — водителей могут лишить прав или конфисковать авто во Франции, где закон запрещает использовать радар-детекторы и GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений.

В то же время в Украине много водителей самостоятельно настраивают GPS-навигаторы, обозначая камеры контроля скорости и потенциально опасные участки дорог. Это обычная практика, которая помогает избежать штрафов и повышает безопасность на дорогах. Однако во Франции все по-другому.




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Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/do-5000-gryven-shtrafu-z-yakymy-nomeramy-zaboroneno-yizdyty-na-avto-v-ukrayini
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