Водителей могут лишить прав или конфисковать авто: за какое нарушение строго накажут в Европе

Водителей могут лишить прав или конфисковать авто во Франции, где закон запрещает использовать радар-детекторы и GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений.

GPS-навигатор в автомобиле. Фото: из открытых источников

В то же время в Украине много водителей самостоятельно настраивают GPS-навигаторы, обозначая камеры контроля скорости и потенциально опасные участки дорог. Это обычная практика, которая помогает избежать штрафов и повышает безопасность на дорогах. Однако во Франции все по-другому.

Во Франции один из самых строгих законов об использовании электронных устройств в транспорте. Запрещено не только использовать, но и перевозить в автомобиле радар-детектор. Но еще неожиданнее – под запрет попадают и GPS-навигаторы, если в них указаны локации камер автофиксации нарушений.

Если полиция обнаружит у водителя устройство с такими настройками, ему грозит штраф в размере до 1500 евро (около 68 тыс. грн). В более тяжелых случаях могут лишить водительских прав или даже конфисковать автомобиль.

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