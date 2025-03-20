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Водителей могут лишить прав или конфисковать авто: за какое нарушение строго накажут в Европе

"Незаконная" настройка GPS-навигатора может привести к серьезным проблемам во Франции

сегодня, 13:08
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Кравцев Сергей

Водителей могут лишить прав или конфисковать авто во Франции, где закон запрещает использовать радар-детекторы и GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений.

Водителей могут лишить прав или конфисковать авто: за какое нарушение строго накажут в Европе

GPS-навигатор в автомобиле. Фото: из открытых источников

В то же время в Украине много водителей самостоятельно настраивают GPS-навигаторы, обозначая камеры контроля скорости и потенциально опасные участки дорог. Это обычная практика, которая помогает избежать штрафов и повышает безопасность на дорогах. Однако во Франции все по-другому.

Во Франции один из самых строгих законов об использовании электронных устройств в транспорте. Запрещено не только использовать, но и перевозить в автомобиле радар-детектор. Но еще неожиданнее – под запрет попадают и GPS-навигаторы, если в них указаны локации камер автофиксации нарушений.

Если полиция обнаружит у водителя устройство с такими настройками, ему грозит штраф в размере до 1500 евро (около 68 тыс. грн). В более тяжелых случаях могут лишить водительских прав или даже конфисковать автомобиль.

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Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/u-vodiyiv-vidbyrayut-prava-ta-avto-za-nezakonne-nalashtuvannya-gps-navigatora
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