В Украине могут изменить правила ввоза подержанных автомобилей: детали

В Украине планируют ввести новые правила ввоза подержанных автомобилей. Новый законопроект предусматривает замену сертификации экологических стандартов ЕВРО на обязательное техническое освидетельствование.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Законопроект также вводит фактический запрет на ввоз машин старше 20 лет, за исключением ретроавтомобилей, подпадающих под закон "О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей".

Целью этих изменений является улучшение экологической ситуации и повышение безопасности на дорогах. Считается, что технический осмотр является более эффективным способом контроля состояния автомобилей по сравнению с сертификацией. Однако отказ от сертификации может усложнить интеграцию европейских стандартов, что повлияет на цену импортных автомобилей.

Законопроект еще предстоит обсудить в Верховной Раде, но если его утвердят, новые правила могут быть введены в ближайшее время. Это также изменит рынок импортируемых подержанных авто: покупателям придется учитывать не только таможенные пошлины, но и дополнительные расходы на техосмотр и устранение неисправностей перед регистрацией.

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