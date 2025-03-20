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В Украине могут изменить правила ввоза подержанных автомобилей: детали

Законопроект, предусматривающий изменения в законы "О транспорте" и "О дорожном движении"

сегодня, 12:57
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Кравцев Сергей

В Украине планируют ввести новые правила ввоза подержанных автомобилей. Новый законопроект предусматривает замену сертификации экологических стандартов ЕВРО на обязательное техническое освидетельствование.

В Украине могут изменить правила ввоза подержанных автомобилей: детали

Автомобили. Фото: из открытых источников

Законопроект также вводит фактический запрет на ввоз машин старше 20 лет, за исключением ретроавтомобилей, подпадающих под закон "О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей".

Целью этих изменений является улучшение экологической ситуации и повышение безопасности на дорогах. Считается, что технический осмотр является более эффективным способом контроля состояния автомобилей по сравнению с сертификацией. Однако отказ от сертификации может усложнить интеграцию европейских стандартов, что повлияет на цену импортных автомобилей.

Законопроект еще предстоит обсудить в Верховной Раде, но если его утвердят, новые правила могут быть введены в ближайшее время. Это также изменит рынок импортируемых подержанных авто: покупателям придется учитывать не только таможенные пошлины, но и дополнительные расходы на техосмотр и устранение неисправностей перед регистрацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — каждый из нас пытается не прогадать, когда выбирает  подержанный автомобиль с пробегом. Надежность авто здесь становится чуть ли не главным критерием, на который обращает внимание покупатель. Некоторые модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Эксперты из CarBuzz назвали 10 очень надежных автомобилей с пробегом, которые можно найти на вторичном рынке. Эти модели имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров.

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Источник: https://mindev.gov.ua/news/povidomlennia-pro-opryliudnennia-proiektu-zakonu-ukrainy_1903
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