Какая страна остается крупнейшим автопроизводителем в мире: кто на втором и третьем месте

В прошлом году глобальное производство автотранспорта составило 92,5 млн единиц, что на 1% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные всемирной организации автопроизводителей (ОИСА).

Автомобили. Фото: из открытых источников

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 67,7 млн ед. (-1%). Легких коммерческих автомобилей изготовлено — 20,9 млн ед. (-3%). Больших грузовых авто — 3,6 млн ед. (-2%). Автобусов — 291 тыс ед. (+17%).

По сообщению "Укравтопром", крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за год было изготовлено почти 31,3 млн ед. автотранспорта (+4%).

Второе место занимает США, с результатом — 10,5 млн. ед. (-1%).

Третий результат продемонстрировала Япония — 8,2 млн. ед. (-9%).

Также в первую пятерку попали: Индия — 6 млн ед. (+3%) и Мексика — 4,2 млн. ед. (+5%).

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