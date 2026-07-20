Возглавили антирейтинг: владельцев BMW признали самыми плохими водителями в мире

Владельцы автомобилей BMW чаще всего становятся участниками дорожных инцидентов среди водителей основных автомобильных брендов. К таким выводам пришли авторы нового исследования LendingTree, которые проанализировали страховую статистику и определили, водители каких марок чаще всего попадают в аварии, получают штрафы за превышение скорости или управление в нетрезвом состоянии.

Самыми плохими водителями оказались владельцы BMW. Фото из открытых источников

Исследование охватило 30 популярных автомобильных брендов. Аналитики использовали данные страховых компаний за период с 1 января по 16 декабря 2025 года. Для объективности результаты были стандартизированы, количество инцидентов рассчитывало на 1000 водителей, что позволило сравнить большие и менее популярные марки между собой.

Таким образом, худшими водителями признаны владельцы BMW. В этом антирейтинге они заняли первое место с показателем 44,9 инцидента на 1000 водителей (4,49%). В статистику включали не только дорожно-транспортные происшествия, но и случаи вождения в состоянии опьянения, превышения скорости и другие серьезные нарушения правил дорожного движения.

На второй строчке оказалась водители автомобилей Ram — 44,7 инцидента на 1000 водителей, а третье место досталось Tesla с результатом 42,8. Годом ранее именно водители Tesla возглавляли рейтинг самых плохих водителей, однако в этот раз они уступили BMW.

В десятку брендов с самым большим количеством дорожных нарушений также вошли Volkswagen, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai и Toyota.

В то же время авторы исследования отмечают, что статистика не означает, что сама марка автомобиля делает человека опасным водителем. По мнению исследователей, результаты могут отражать особенности стиля вождения владельцев определенных автомобилей, их поведение на дороге, а также маркетинговый имидж брендов. Именно совокупность этих факторов может влиять на риск, который фиксируют страховые компании.

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