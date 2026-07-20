Очолили антирейтинг: власників BMW визнали найгіршими водіями у світі

Власники автомобілів BMW найчастіше стають учасниками дорожніх інцидентів серед водіїв основних автомобільних брендів. До таких висновків дійшли автори нового дослідження LendingTree, які проаналізували страхову статистику та визначили, водії яких марок найчастіше потрапляють в аварії, отримують штрафи за перевищення швидкості або керування у нетверезому стані.

Найгіршими водіями виявилися власники BMW. Фото з відкритих джерел

Дослідження охопило 30 популярних автомобільних брендів. Аналітики використали дані страхових компаній за період із 1 січня до 16 грудня 2025 року. Для об'єктивності результати були стандартизовані, кількість інцидентів розраховували на 1000 водіїв, що дозволило порівняти великі та менш популярні марки між собою.

Таким чином найгіршими водіями визнано власників BMW. В цьому антирейтингу вони посіли перше місце з показником 44,9 інцидентів на 1000 водіїв (4,49%). До статистики включали не лише дорожньо-транспортні пригоди, а й випадки керування автомобілем у стані сп'яніння, перевищення швидкості та інші серйозні порушення правил дорожнього руху.

На другій сходинці опинилася водії автівок Ram — 44,7 інциденту на 1000 водіїв, а третє місце дісталося Tesla із результатом 42,8. Роком раніше саме водії Tesla очолювали рейтинг найгірших водіїв, однак цього разу вони поступилися BMW.

До десятки брендів з найбільшою кількістю дорожніх порушень також увійшли Volkswagen, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai та Toyota.

Водночас автори дослідження наголошують, що статистика не означає, що сама марка автомобіля робить людину небезпечним водієм. На думку дослідників, результати можуть відображати особливості стилю керування власників певних автомобілів, їхню поведінку на дорозі, а також маркетинговий імідж брендів. Саме сукупність цих факторів може впливати на рівень ризику, який фіксують страхові компанії.

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