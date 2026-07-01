Як виглядає найдорожчий кабріолет в Україні: скільки коштує (ФОТО)

На українському автомобільному ринку дебютував один із найдорожчих серійних кабріолетів. У столичному дилерському центрі Mercedes-Benz вперше помітили новий Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, вартість якого стартує від 318 тисяч євро, або майже 14 мільйонів гривень.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Фото з відкритих джерел

Новинка Mercedes-Maybach SL 680 відкриває нову сторінку в історії бренду Maybach. Це перший серійний родстер марки майже за 90 років існування, створений для тих, хто цінує розкіш, комфорт і ексклюзивність більше, ніж спортивний характер автомобіля.

В основі моделі лежить Mercedes-AMG SL 63, однак інженери Maybach суттєво змінили автомобіль. Родстер отримав переналаштовану підвіску, покращену шумоізоляцію та інші технічні рішення, покликані забезпечити максимально плавну та комфортну їзду.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Зовні кабріолет вирізняється фірмовою решіткою радіатора з вертикальними ламелями, великою кількістю хромованих елементів, ексклюзивними 21-дюймовими колісними дисками та активним заднім спойлером, який автоматично змінює положення залежно від швидкості.

Салон виконаний у двомісній конфігурації та оздоблений преміальними матеріалами. Інтер'єр прикрашають шкіра Nappa, декоративні дерев'яні вставки та інші елементи, характерні для флагманських моделей Maybach.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Найдорожчий кабріолет в Україні

Під капотом встановлено 4,0-літровий бензиновий двигун V8 із подвійним турбонаддувом потужністю 585 кінських сил. Він працює у парі з автоматичною коробкою передач і системою повного приводу. До 100 км/год автомобіль прискорюється за 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 260 км/год.

З появою Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series український ринок поповнився одним із найдорожчих кабріолетів, що офіційно продаються через дилерську мережу. Ціна майже у 14 мільйонів гривень робить модель найдорожчим відкритим серійним автомобілем, який наразі можна придбати в Україні.

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