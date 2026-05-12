Що означає літера "E" на коробці передач у автомобілях: цього багато хто не знає

Більшість водіїв звикли бачити на важелі перемикання передач стандартний набір позначень з цифр та літери "R" для заднього ходу. Однак у деяких автомобілях можна помітити ще одну загадкову літеру "E". Пояснюємо, що вона означає і для чого потрібна.

Що означає літера E на коробці передач. Фото з відкритих джерел

Літера "E" походить від слова Economy ("економія"). Це спеціальний режим або передача, яка допомагала зменшити витрати пального. Така функція переважно була у старих європейських моделях, зокрема у німецьких Volkswagen Golf кінця 1980-х років, а також у деяких французьких автомобілях Citroen та Peugeot, де її позначали як "Economie".

Економна передача працювала як подовжена вища швидкість. Вона підтримувала нижчі оберти двигуна, дозволяючи авто рухатися з меншою витратою пального. У деяких випадках система могла частково вимикати циліндри для зниження споживання бензину. Фактично це був ранній аналог сучасних екорежимів.

З розвитком технологій потреба в окремій "E"-передачі зникла. Сучасні двигуни автоматично оптимізують витрати пального, а електроніка контролює оберти набагато точніше. Тому сьогодні літера "E" на механічній коробці передач стала радше історичною деталлю. Проте для автолюбителів ретро-моделей це нагадування про час, коли інженери шукали прості механічні рішення для економії пального задовго до появи гібридів та електрокарів.

