Водителям на заметку: что означает новая красная разметка на дорогах

В Украине традиционно на дорогах используют белую или желтую разметку, так что красный цвет может стать удивлением для многих водителей. Однако в Европе этот вид разметки уже стал популярным и широко используемым.

Красная разметка на дорогах. Фото: из открытых источников

В Испании на опасных участках дорог стали использовать красную разметку. Задача такого подхода – своевременно предупреждать водителей, привлекая особенное внимание. Правоохранители надеются, что такой подход поможет существенно сокращать количество ДТП. Это новшество было внедрено на трассах в Малаге, где раньше было много аварий, и результаты исследований показали снижение аварийности.

Несмотря на ввод красной разметки на дорогах Испании, правила дорожного движения остаются неизменными. Пересечение сплошной линии для обгона остается нарушением, за которое в Испании штрафуют до 400 евро, а в Украине от 340 до 425 гривен, в зависимости от обстоятельств.

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