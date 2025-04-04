Где хранить покрышки: названо самое худшее, хоть и очень популярное место

Многие автомобилисты привыкли из года в год хранить автомобильные шины на балконе, но это опасно, прежде всего, для здоровья жильцов квартир.

Шины. Фото из открытых источников

Все дело в том, что автомобильная резина содержит вредные химические вещества, в том числе ароматические масла, бензопирен, цинк. Микрочастицы, которые образуются при эксплуатации покрышек, наиболее вредоносны для здоровья. Эти частицы оседают в протекторе и ячеистых слоях резины, легко проникают в воздух, а при вдыхании могут повреждать легкие и проникать в кровь.

Исследователи еще в 2003 году доказали, что среди работников шинного производства уровень заболеваний дыхательной и кровеносной систем в 10 раз превышал средний. Поэтому кажется вполне логичным, что хранить шины в жилых помещениях категорически запрещено – особенно рядом с продуктами.

Открытый балкон для хранения шин однозначно не подходит, ведь резина не любит ультрафиолет, влагу и перепады температур. Такие условия приводят к ее старению, потере эластичности и растрескиванию.

Автоэксперты напоминают, что помещение для хранения шин должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Лучше всего, без герметичных стеклопакетов. В противном случае иначе воздух застаивается.

Колеса должны быть чистыми, сухими и упакованными в мешки или чехлы.

Вблизи автомобильных шин не должно быть пищевых продуктов, радиаторов.

Нежелательно хранить шины на бетоне с масляными пятнами или остатками горюче-смазочных материалов.

Автомобильные колеса с профилем до 205 мм можно хранить горизонтально – сложенными в стопку высотой до 2 м. Для более широких покрышек это не подходит: из-за давления они могут деформироваться. В таком случае требуются вертикальные стеллажи с опорами.

Ежемесячно следует прокручивать шины. Это гарантирует, что они не изменят свою форму.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине изменены правила движения: что позволили делать мотоциклистам.



