Весеннее похолодание: что делать тем, кто уже «переобулся» на летнюю резину

Первая половина весны – всегда несет в себе неожиданность, особенно для водителей. Когда температура резко снижается после замены шин на летние, многие резонно задаются вопросом: стоит ли снова обращаться в шиномонтаж? Автоэксперты успокаивают, что спешить не всегда нужно, самое главное – правильно действовать.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Летние шины теряют эффективность при температуре ниже +7°C: они становятся более жесткими, снижают сцепление с дорогой, что особенно опасно на влажном или скользком покрытии. Впрочем, если вы не планируется выезд за пределы города, то волноваться не стоит.

Важно придерживаться нескольких советов. Во-первых, старайтесь передвигаться на небольшой скорости, увеличьте дистанцию к другим авто, и откажитесь от резких движений рулем или торможения.

Во-вторых, обращайте внимание на давление в шинах – в холодную погоду оно может снижаться даже на новой резине.

В-третьих, выбирайте безопасные маршруты, избегайте подъемов, загородных дорог и участков, где возможно образование льда.

Но самый верный совет – если есть возможность, переждите похолодание в городе, где дороги лучше обслуживаются.

Но тем, кто задумался о том, чтобы "переобувать" авто снова, нужно понимать, что все зависит от частоты поездок и локального прогноза. Если холод продержится недолго, а нужды в ежедневном вождении нет, лучше адаптировать стиль езды. В случае сложных погодных условий в вашем регионе замена резины может быть целесообразной.

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