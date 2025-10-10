logo

Водителям грозит штраф за незаметную отметку в правах: детали
Водителям грозит штраф за незаметную отметку в правах: детали

Водители в Украине, которые сдавали экзамен на "автомате", теперь имеют код "78" в правах

10 октября 2025, 15:55
Автор:
Кравцев Сергей

В Украине начали выдавать новые водительские удостоверения со специальной отметкой “78”, которая имеет важные юридические последствия. Водители, сдавшие экзамен на автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП), могут управлять исключительно такими машинами.

Водителям грозит штраф за незаметную отметку в правах: детали

Штрафы для водителей. Фото: из открытых источников

Если же владелец прав с такой отметкой полиция остановит за рулем авто на "механике", это будет расценено как управление без соответствующей категории.

За игнорирование ограничения, обозначенного кодом "78", водителю грозит штраф в размере 3400 гривен.

Многие водители не осознают, что управление автомобилем с механической коробкой передач в этом случае является прямым нарушением закона. Некоторые сознательно рискуют во избежание повторной сдачи экзамена, однако в случае выявления нарушения нужно быть готовыми не только к значительному штрафу, но и к возможному лишению водительских прав.

Новые документы, издаваемые в Украине, имеют повышенный уровень защиты от подделки: они содержат микротекст, голограмму и измененный фон.

Кроме того, в будущем удостоверения могут содержать дополнительную важную информацию о водителе, в частности: группу крови; согласие на посмертное донорство (по желанию собственника).

Источник: https://uamotors.com.ua/news/150983#goog_rewarded
