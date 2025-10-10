logo_ukra

Водіям загрожує штраф за непомітну позначку у правах: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Водіям загрожує штраф за непомітну позначку у правах: деталі

Водії в Україні, які складали іспит на “автоматі”, тепер мають код “78” у правах

10 жовтня 2025, 15:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні почали видавати нові посвідчення водія зі спеціальною позначкою “78”, яка має важливі юридичні наслідки. Водії, які складали іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач (АКПП), можуть керувати виключно такими машинами.

Водіям загрожує штраф за непомітну позначку у правах: деталі

Штрафи водіїв. Фото: із відкритих джерел

Якщо ж власника прав із такою позначкою поліція зупинить за кермом авто на “механіці”, це буде розцінено, як керування без відповідної категорії.

За ігнорування обмеження, позначеного кодом “78”, водієві загрожує штраф у розмірі 3 400 гривень.

Багато водіїв не усвідомлюють, що керування автомобілем з механічною коробкою передач у цьому разі є прямим порушенням закону. Дехто свідомо йде на ризик, щоб уникнути повторного складання іспиту, проте в разі виявлення порушення треба бути готовими не лише до значного штрафу, а й до можливого позбавлення водійських прав.

Нові документи, які видаються в Україні, мають підвищений рівень захисту від підробки: вони містять мікротекст, голограму та змінене тло.

Крім того, в майбутньому посвідчення можуть містити додаткову важливу інформацію про водія, зокрема: групу крові; згоду на посмертне донорство (за бажанням власника).

українські автовласники дедалі частіше вдаються до тюнінгу своїх транспортних засобів. Проте більшість із них не зважає на те, що такі зміни є небезпечними і навіть протизаконними.

багато українських водіїв, прогріваючи двигун свого автомобіля в холодну пору, навіть не здогадуються, що в цей момент вони зобов'язані дотримуватися усіх Правил дорожнього руху (ПДР).




Джерело: https://uamotors.com.ua/news/150983#goog_rewarded
