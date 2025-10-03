Сезон холодів наступає: за яку помилку під час прогрівання авто водій може отримати штраф

Багато українських водіїв, прогріваючи двигун свого автомобіля в холодну пору, навіть не здогадуються, що в цей момент вони зобов’язані дотримуватися усіх Правил дорожнього руху (ПДР).

Патрульна поліція нагадує, що щойно мотор запрацював, автомобіль вважається експлуатованим. Це означає, що водій має бути пристебнутий паском безпеки, навіть, якщо машина стоїть на місці, наприклад, у дворі будинку, на паркованні чи біля супермаркету.

Інспектор патрульної поліції Києва наголошу, що пасок безпеки потрібен не лише під час руху. Якщо авто заведене, правила діють у повному обсязі. І, відповідно, заявляються підстави оштрафувати водія, який є порушником.

За це порушення поліцейський має право скласти протокол і виписати штраф у розмірі 510 гривень. У соціальних мережах уже є історії автовласників, які отримували такі штрафи під час простою.

Найпростіший спосіб уникнути проблем – це елементарно пристебнути пасок безпеки перед тим, як заводити двигун. Цей крок не потребує часу, але зберігає гроші.

Юристи також нагадують, що будь-яке покарання має ґрунтуватися на доказах.

Поліцейський, який виписує штраф, повинен мати підтвердження порушення, наприклад, відеозапис із бодикамери.

Якщо доказів відсутності паска немає, адвокати запевняють, що водій може оскаржити постанову в суді, оскільки закон у такому разі буде на його боці.

Проте, щоб не витрачати час і нерви на судові суперечки, досвідчені автовласники радять просто пристебнутися перед тим, як чекати в заведеній машині.

