Штрафи за тюнінг і не тільки: що заборонено і які зміни караються

Українські автовласники дедалі частіше вдаються до тюнінгу своїх транспортних засобів. Проте більшість із них не зважає на те, що такі зміни є небезпечними і навіть протизаконними.

Штрафи за незаконний тюнінг авто в Україні. Фото: з відкритих джерел

Найпоширеніші порушення стосуються фар і акумуляторів. Встановлення надто яскравих ламп або батарей меншої потужності, ніж передбачено виробником, може призвести до штрафів. Експерти радять перед будь-якими змінами консультуватися з офіційним сервісом або представництвом марки.

В Україні чітко прописані правила тонування скла: лобове скло має пропускати не менше 75% світла, а передні бокові – не менше 70%. Будь-яке дзеркальне покриття чи надмірне затемнення фар і ліхтарів вважається порушенням, адже зменшує оглядовість і підвищує ризик аварій.

Перевіряти рівень світлопроникності мають право лише поліцейські з використанням сертифікованих приладів.

За перше порушення, пов’язане з незаконним тюнінгом, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Повторне протягом року карається штрафом від 850 до 1700 гривень, а в окремих випадках може призвести до тимчасового позбавлення водійських прав або адміністративного арешту.

