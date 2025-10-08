logo_ukra

BTC/USD

122613

ETH/USD

4474.42

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто Штрафи за тюнінг і не тільки: що заборонено і які зміни караються
commentss НОВИНИ Всі новини

Штрафи за тюнінг і не тільки: що заборонено і які зміни караються

Експерти радять перед будь-якими змінами консультуватися з офіційним сервісом

8 жовтня 2025, 16:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські автовласники дедалі частіше вдаються до тюнінгу своїх транспортних засобів. Проте більшість із них не зважає на те, що такі зміни є небезпечними і навіть протизаконними.

Штрафи за тюнінг і не тільки: що заборонено і які зміни караються

Штрафи за незаконний тюнінг авто в Україні. Фото: з відкритих джерел

Найпоширеніші порушення стосуються фар і акумуляторів. Встановлення надто яскравих ламп або батарей меншої потужності, ніж передбачено виробником, може призвести до штрафів. Експерти радять перед будь-якими змінами консультуватися з офіційним сервісом або представництвом марки.

В Україні чітко прописані правила тонування скла: лобове скло має пропускати не менше 75% світла, а передні бокові – не менше 70%. Будь-яке дзеркальне покриття чи надмірне затемнення фар і ліхтарів вважається порушенням, адже зменшує оглядовість і підвищує ризик аварій.

Перевіряти рівень світлопроникності мають право лише поліцейські з використанням сертифікованих приладів.

За перше порушення, пов’язане з незаконним тюнінгом, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Повторне протягом року карається штрафом від 850 до 1700 гривень, а в окремих випадках може призвести до тимчасового позбавлення водійських прав або адміністративного арешту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — багато українських водіїв, прогріваючи двигун свого автомобіля в холодну пору, навіть не здогадуються, що в цей момент вони зобов’язані дотримуватися усіх Правил дорожнього руху (ПДР).

Патрульна поліція нагадує, що щойно мотор запрацював, автомобіль вважається експлуатованим. Це означає, що водій має бути пристебнутий паском безпеки, навіть, якщо машина стоїть на місці, наприклад, у дворі будинку, на паркованні чи біля супермаркету.

Також видання "Коментарі" повідомляло – не купуйте ці автомобілі у США: доведеться постійно платити штраф.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://inkorr.com/desevij-tuning-dorogij-remont-cim-zagrozue-vodiam-samostijna-modernizacia-avto-278751
Теги:

Новини

Всі новини