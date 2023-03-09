В Украине упали продажи гибридных автомобилей: что покупали чаще всего

Из-за нестабильной ситуации с электроэнергией в Украине пошли вниз продажи новых и подержанных гибридных авто. Хотя еще раньше такие автомобили пользовались большим спросом среди соотечественников. За этот февраль было продано на 21% меньше таких автомобилей, чем в прошлом году. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

За февраль в Украину из других стран ввезли 51 единицу Toyota Prius

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 985 гибридных легковых автомобилей. Однако доля новых авто из этого количества составила 61% против 54% в феврале 2022 г. На февральском рынке новых легковушек "гибриды" заняли 16% продаж, тогда как в прошлом году лишь 13%.

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В сегменте новых легковых авто больше всего популярностью на рынке гибридов пользовался бренд MERCEDES-BENZ GLE (78 шт.). На второй позиции разместилась TOYOTA Corolla Cross (50 шт.). Третьим среди самых популярных среди украинцев стал гибридный Range Rover (43 шт.)

Что касается подержанных авто, то отмечается, что в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первое место у TOYOTA Prius (51 шт.) Также в первой тройке самых востребованных: FORD Fusion US (42 шт.) и CHEVROLET Volt (38 шт.).

Стоит также отметить, что почти четверть всех проданных б/у авто в Украине — кроссоверы и внедорожники. Наибольшим спросом пользуются японские и немецкие модели. Кроссоверы остаются самым популярным классом авто в Украине. Они доминируют в сегменте новых авто, а среди машин с пробегом их доля растет и уже достигла 24%. За февраль украинцы приобрели 18,5 тыс. кроссовером с пробегом.

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