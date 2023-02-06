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Названы самые популярные цвета автомобилей среди украинцев

Самыми популярными цветами в прошлом году среди автомобилей, которые выбирали украинцы, были серый, черный и белый.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Самым популярным цветом автомобилей в 2022 году стал серый. Автомобили такого цвета составляют 35% всех остальных, которые регистрировали в прошлом году. О том, какие цвета стали самыми популярными среди владельцев автомобилей за 2023 год, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД.

Названы самые популярные цвета автомобилей среди украинцев

Какие цвета автомобилей выбирают украинцы. Фото из открытых источников

В правилах Главного сервисного центра МВД указано, что при регистрации необходимо указать цвет автомобиля. Всего существует 11 основных цветов для регистрации: серый, коричневый, белый, желтый, черный, синий, бежевый, фиолетовый, зеленый, красный и оранжевый.


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Согласно данным Главного сервисного центра МВД, наиболее распространенными цветами среди легковых автомобилей за 2022 год были серые – их регистрировали более трети граждан Украины – 35%. Как отмечают в Главном сервисном центре МВД Украины, этот цвет является универсальным.

Вторым по популярности в прошлом году был черный цвет, его избрали 21% владельцев автомобилей. Тройку лидеров замыкает белый цвет – 16%. На четвёртом месте по популярности оказались автомобили синего цвета, на рынке их доля составляет 12%.

6% граждан Украины выбрали красный цвет, а 4% зарегистрировали автомобили зеленого цвета. На все остальные, оставшиеся цвета (желтый, бежевый, коричневый, оранжевый, фиолетовый) приходится 6% автомобилей.

Просмотреть самые популярные цвета автомобилей среди украинцев можно ниже:

Названы самые популярные цвета автомобилей среди украинцев - фото 2

Главный сервисный центр МВД Украины предупреждает, что при изменении цвета владелец автомобиля должен в течение 10 дней перерегистрировать транспортное средство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за дорогие автомобили в Украине придется платить налог.

Также "Комментарии" талибы показали первый в истории Афганистана суперкар.



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Источник: https://hsc.gov.ua/2023/01/20/yaki-kolori-legkovih-avtomobiliv-buli-najbilsh-populyarnimi-v-ukrayini-v-2022-rotsi/
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