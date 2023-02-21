Из каких стран в прошлом году завезли самое большое количество авто в Украину

За весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тыс. легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила почти 3 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укравтопром.

Автомобили. Фото: из открытых источников

По отношению к предыдущему году количество ввозимых автомобилей стремительно уменьшилось на 38%, а их таможенная стоимость на треть.

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Доля новых автомобилей в импорте в 2022 году составила 10%.

Стоит отметить, что на первой строчке в рейтинге крупнейших поставщиков легковых автомобилей в Украину стала Германия. В год из ФРГ было ввезено более 142,5 тыс. авто. на сумму $729,3 млн. На второй позиции по этому критерию оказалась Франция – 41,1 тыс. шт. ($131,5). Третьей по количеству авто стала Япония – 34 тыс. шт. Однако таможенная стоимость японского импорта составила почти $377 млн. Четвертая позиция в США – 33,9 тыс. автомобилей на 468 млн долларов. Замыкает лидерскую пятерку Польша с показателем 26 тыс. легковых автомобилей ($172 млн).

Читайте на портале "Комментарии" — россияне начали отказываться от приобретения автомобилей. Так, суммарные расходы на все проданные новые и б/у автомобили сократились в прошлом году на 15%. Об этом в соцсети написал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Также издание "Комментарии" сообщало – названы самые популярные цвета автомобилей среди украинцев.

Еще раньше "Комментарии" писали – в ДБР заинтересовались, как фирмы с орбиты Коломойского получили автогаз вдвое дешевле рынка.



