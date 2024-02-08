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Украинцы активно покупают подержанные авто: топ-10 моделей января

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинские номера, составляет около 10 лет

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с январем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 45%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укравтопром".

Украинцы активно покупают подержанные авто: топ-10 моделей января

Автомобили. Фото: из открытых источников

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто и составляла 46%.  Далее идут: дизельные – 29%; электромобили – 16%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 4%.

Если же говорить о ТОП-10 самых популярных моделей января, то безоговорочным лидером оказался Volkswagen Golf – 948 авто. На втором месте – Renault Megane – 759 авто. Третьей маркой авто, которому больше всего отдавали предпочтение украинцы в январе стала Škoda Octavia – 669 авто.

Далее линейка предпочтений украинцев распределились следующим образом: Volkswagen Passat – 599; Volkswagen Tiguan – 396; Nissan Leaf – 355; Audi A4 – 347; Audi Q5 – 334; Nissan Rogue – 330; Tesla Model 3 – 309.

Отмечается, что средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 9,8 года. 

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Источник: https://t.me/ukrautoprom/4172
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