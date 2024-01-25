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ТОП-10 авто, которые быстрее всего теряют в цене

Рейтинг быстро обесценивающих автомобилей. Какие марки машин оказались менее ликвидными за последние 5 лет.

сегодня, 09:30
Автор:
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Slava Kot
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Автомобили, как и большинство активов, склонны к постепенному обесцениванию. Однако некоторые машины теряют в цене гораздо медленнее, в то время как другие быстро становятся неликвидными. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 10 автомобилей, наиболее потерявших в цене за последние 5 лет.

ТОП-10 авто, которые быстрее всего теряют в цене

Maserati Quattroporte. Фото из открытых источников

Исследование ресурса iSeeCars, проанализировавшее более миллиона объявлений по продаже автомобилей обнаружило, что в среднем автомобили за 5 лет теряют около 38% от своей первоначальной стоимости. Однако некоторые машины потеряли более 60% своей цены.

Какие машины быстро теряют в цене

Оказалось, что автомобили класса luxury обесцениваются быстрее массовых моделей. Как показали исследования iSeeCars, роскошные автомобили теряют в среднем 48,1% в стоимости через пять лет. Хуже себя в категории лакшеры чувствуют седаны и внедорожники. Больше всего за 5 лет в цене потерял автомобиль класса люкс Maserati Quattroporte – 64,5%. Также более 60% от стоимости потеряли BMW 7 Series и Maserati Ghibli.

ТОП-10 самых быстро обесценивающихся автомобилей:

  • — Maserati Quattroporte – 64,5%
  • — BMW 7 Series – 61,8%
  • — Maserati Ghibli – 61,3%
  • - BMW 5 Series (hybrid) – 58,8%
  • — Cadillac Escalade ESV – 58,5%
  • — BMW X5 – 58,2%
  • — INFINITI QX80 – 58,1%
  • — Maserati Levante – 57,8%
  • — Jaguar XF – 57,6%
  • — Audi A7 – 57,2%

Покупатели, которые хотят долго использовать автомобили, могут не волноваться по поводу потери ценности своих машин. Однако, в случае, если вы планируете менять автомобили каждые несколько лет, тогда следует избегать быстро обесценивающегося автомобиля, ведь вы потеряете много денег.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ТОП-10 авто, которые можно выгодно продать даже через 5 лет.

Также "Комментарии" писали о самых популярных автомобилях, которые чаще всего угоняют в Украине.



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Источник: https://www.iseecars.com/cars-that-hold-their-value-study#v=2023
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