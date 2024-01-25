ТОП-10 авто, которые быстрее всего теряют в цене

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Slava Kot
Автомобили, как и большинство активов, склонны к постепенному обесцениванию. Однако некоторые машины теряют в цене гораздо медленнее, в то время как другие быстро становятся неликвидными. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 10 автомобилей, наиболее потерявших в цене за последние 5 лет.
Maserati Quattroporte. Фото из открытых источников
Исследование ресурса iSeeCars, проанализировавшее более миллиона объявлений по продаже автомобилей обнаружило, что в среднем автомобили за 5 лет теряют около 38% от своей первоначальной стоимости. Однако некоторые машины потеряли более 60% своей цены.
Оказалось, что автомобили класса luxury обесцениваются быстрее массовых моделей. Как показали исследования iSeeCars, роскошные автомобили теряют в среднем 48,1% в стоимости через пять лет. Хуже себя в категории лакшеры чувствуют седаны и внедорожники. Больше всего за 5 лет в цене потерял автомобиль класса люкс Maserati Quattroporte – 64,5%. Также более 60% от стоимости потеряли BMW 7 Series и Maserati Ghibli.
ТОП-10 самых быстро обесценивающихся автомобилей:
Покупатели, которые хотят долго использовать автомобили, могут не волноваться по поводу потери ценности своих машин. Однако, в случае, если вы планируете менять автомобили каждые несколько лет, тогда следует избегать быстро обесценивающегося автомобиля, ведь вы потеряете много денег.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о ТОП-10 авто, которые можно выгодно продать даже через 5 лет.
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