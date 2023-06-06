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Самые популярные автомобили, которые чаще всего угоняют в Украине в 2023 году

Нацполиция сообщила о марках автомобилей, наиболее часто попадающих в незаконное владение.

сегодня, 14:00
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Автор:

Slava Kot

Портал "Комментарии" обратился в Национальную полицию Украины с запросом о количестве случаев незаконного завладения транспортными средствами по состоянию на 2023 год.

Самые популярные автомобили, которые чаще всего угоняют в Украине в 2023 году

Угон автомобиля. Фото из открытых источников

Департамент информационно-аналитической поддержки при Национальной полиции сообщил о функционировании системы "Гарпун". В ней с 2018 года накапливается информация о разыскиваемых транспортных средствах в рамках уголовного, исполнительного производств, производств по делам об административных правонарушениях, а также по определению следственного суда, включая их незаконное завладение.


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Таким образом, в 2022 году было совершено наибольшее количество незаконных завладений транспортными средствами. На учет поставлено 12475 автомобилей, из них удалось разыскать 1403. Меньше всего автомобили угоняли в 2021 году, тогда на учет поставили 1905 автомобилей.

Самые популярные автомобили, которые чаще всего угоняют в Украине в 2023 году - фото 2

За первые пять месяцев 2023 года Нацполиция зафиксировала 2308 автомобилей, состоящих на учете в связи с их незаконным завладением.

Среди самых популярных марок автомобилей, угоняющих в Украине в 2023 году, оказались ВАЗ – 381 транспортное средство. На втором месте оказалась марка Renault – 136, а тройку лидеров замыкает Volkswagen – 115 автомобилей. Также в систему учета "Гарпун" попали ЗАЗ – 68 транспортных средств и Toyota – 62 автомобиля были угнаны в период с 1 января по 31 марта 2023 года.

Самые популярные автомобили, которые чаще всего угоняют в Украине в 2023 году - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос вдвое.

Также "Комментарии" писали, что каждый пятый автомобиль, проданный в 2023 году, будет являться электрическим.



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Источник: https://comments.ua/
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