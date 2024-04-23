Украина среди лидеров Европы по продажам электрокаров: в чем причина

Украина демонстрирует поразительные темпы роста на рынке электромобилей, отстаивая свои позиции среди европейских лидеров. По результатам первого квартала 2024 года доля продаж электрокаров в Украине составила 19,3%, что разместило страну на девятом месте среди европейских наций.

Украина заняла 18 строчку рейтинга популярности электромобилей

Общий объем проданных новых автомобилей в Украине за этот период составил 17,5 тысячи единиц, из которых 3,4 тысячи приходится на электрокары, что является значительным показателем роста по сравнению с прошлым годом, когда Украина занимала 19-е место. Такое повышение позиций в рейтинге свидетельствует о важности инновационных решений на авторынке страны.

Норвегия продолжает лидировать с показателем в 90% продаж электромобилей от общего числа продаж автомобилей, что указывает на постоянство их политики стимулирования электромобильности. Дания и Швеция также входят в топ-3 с 41,2% соответственно и почти 31% проданных электрокаров.

На европейском рынке Украина опережает такие страны как Швейцария, Франция, Великобритания и Германия, несмотря на то, что по абсолютным показателям объемов продаж новых электрокаров, страна продемонстрировала рост на 51,3% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Напомним, белый цвет стал самым популярным среди владельцев новых автомобилей, купивших автомобили в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистику "УкрАвтопрома".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие марки автомобилей стали самыми популярными в Украине с начала 2024 года. Оказалось, что Renault Duster стал популярной моделью в Киеве, в то время как во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях лидером продаж стал электромобиль Volkswagen ID.4.