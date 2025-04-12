У водителей новый лайфхак для отпугивания автоворов: помогает ли этот метод

Автовладельцы часто вставляют пластиковые бутылки между аркой и колесом для уменьшения трения и шума. Хотя этот метод может несколько снизить звуки от подвески, на его эффективность влияет несколько факторов.

Пластиковые бутылки в арках авто. Фото из открытых источников

Есть вероятность, что пластиковые бутылки в арках могут помочь отпугнуть автоворов благодаря характерному скрежету во время движения. Кроме того, некоторые автоэксперты придерживаются мнения, что этот метод способствует охлаждению шин и предотвращает их перегрев.

При этом важно понимать, что методы о пластиковых бутылках в арках не имеют практического подтверждения.

При этом всем автовладельцам советуют отнестись со всей серьёзностью, если вы заметили, что кто-то посторонний вставил бутылку под арку вашего автомобиля, ведь это может быть сигналом, что вас пытаются выманить из машины для кражи или угона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине каждый человек, который садится за руль автомобиля, обязан иметь в своей машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, однако штраф за их отсутствие грозит не всем.

Согласно действующему законодательству, если в частном авто нет аптечки, то водителю грозит только предупреждение согласно статье 125 КУоАП. Но есть патрульные, которые могут причислить отсутствие аптечки в автомобиле к "технической неисправности" и вынести постановление о штрафе в размере 340 грн по части 1 статьи 121 КУоАП.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине традиционно на дорогах используют белую или желтую разметку, так что красный цвет может стать удивлением для многих водителей. Однако в Европе этот вид разметки уже стал популярным и широко используемым.

В Испании на опасных участках дорог стали использовать красную разметку. Задача такого подхода – своевременно предупреждать водителей, привлекая особенное внимание. Правоохранители надеются, что такой подход поможет существенно сокращать количество ДТП.



