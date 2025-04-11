Аптечка в авто: кто рискует получить штраф, а кто предупреждение

В Украине каждый человек, который садится за руль автомобиля, обязан иметь в своей машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, однако штраф за их отсутствие грозит не всем.

Аптечка в автомобиле. Фото из открытых источников

Согласно действующему законодательству, если в частном авто нет аптечки, то водителю грозит только предупреждение согласно статье 125 КУоАП.

Но есть патрульные, которые могут причислить отсутствие аптечки в автомобиле к "технической неисправности" и вынести постановление о штрафе в размере 340 грн по части 1 статьи 121 КУоАП.

Такие решения можно успешно оспорить в суде, поскольку отсутствие аптечки не влияет на техническое состояние автомобиля.

В то же время для водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, отсутствие аптечки является более серьезным нарушением.

В таком случае штраф составляет 680 гривен, а при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на 3-6 месяцев или админарест от 5 до 10 суток.

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