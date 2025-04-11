logo

BTC/USD

81058.47

ETH/USD

1553.74

LTC/USD

75.67

USD/UAH

41.56

EUR/UAH

46.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Аптечка в авто: кто рискует получить штраф, а кто предупреждение
commentss НОВОСТИ Все новости

Аптечка в авто: кто рискует получить штраф, а кто предупреждение

Есть случай, когда решение о штрафе можно обжаловать в суде

сегодня, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине каждый человек, который садится за руль автомобиля, обязан иметь в своей машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, однако штраф за их отсутствие грозит не всем.

Аптечка в авто: кто рискует получить штраф, а кто предупреждение

Аптечка в автомобиле. Фото из открытых источников

Согласно действующему законодательству, если в частном авто нет аптечки, то водителю грозит только предупреждение согласно статье 125 КУоАП.

Но есть патрульные, которые могут причислить отсутствие аптечки в автомобиле к "технической неисправности" и вынести постановление о штрафе в размере 340 грн по части 1 статьи 121 КУоАП.

Такие решения можно успешно оспорить в суде, поскольку отсутствие аптечки не влияет на техническое состояние автомобиля.

В то же время для водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, отсутствие аптечки является более серьезным нарушением.

В таком случае штраф составляет 680 гривен, а при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на 3-6 месяцев или админарест от 5 до 10 суток.

Читайте также на портале "Комментарии" — первая половина весны – всегда несет в себе неожиданность, особенно для водителей. Когда температура резко снижается после замены шин на летние, многие резонно задаются вопросом: стоит ли снова обращаться в шиномонтаж? Автоэксперты успокаивают, что спешить не всегда нужно, самое главное – правильно действовать.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине традиционно на дорогах используют белую или желтую разметку, так что красный цвет может стать удивлением для многих водителей. Однако в Европе этот вид разметки уже стал популярным и широко используемым.

В Испании на опасных участках дорог стали использовать красную разметку. Задача такого подхода – своевременно предупреждать водителей, привлекая особенное внимание. Правоохранители надеются, что такой подход поможет существенно сокращать количество ДТП.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://autotheme.info/news/261800-shtraf-za-vidsutnist-aptechki-v-avtomobili-2025.html
Теги:

Новости

Все новости