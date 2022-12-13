У 22-летнего украинца обнаружили автопарк стоимостью свыше $600 тысяч (ФОТО)

Владельцем дорогих автомобилей оказался 22-летний уроженец Харькова Дмитрий Хиценко. На данный момент парень проживает в Польше.

Суперкары/ Фото из открытых источников

Как оказалось, Дмитрий рос в обычной семье и посещал харьковскую гимназию №86. Примерно в 17-ть лет он начал активно развивать свои соцсети и снимать смешные видео. Благодаря различным "пранкам" Дмитрию удалось собрать свой первый миллион подписчиков.





Затем Дмитрий обратил внимание на тему развития телеграмм-каналов, которые становились очень популярными и начинали приносить своим авторам неплохие доходы. Парень начал посвящать свое время изучению SMM и продвижению телеграмм-каналов.

Кроме этого, предприимчивый молодой человек, начал инвестировать в криптовалюту. Он запустил около сотни телеграмм-каналов на тему "крипты" с общей аудиторией более 1 миллиона человек. Все это помогло парню заработать свой первый миллион в возрасте 21 года.

Дмитрий любит дорогие автомобили и не стесняется хвастаться своим автопарком. Так, у парня есть Lamborghini Huracan — $280 000 + тюнинг на $50 000, Mercedes G-class – $180 000 и BMW i8 – $100 000

Парень активно ведет социальные сети и набирает миллионы просмотров в ТикТок. Также он регулярно делится кадрами из своей жизни. Сообщается, что Дмитрий живет в Польше, однако регулярно помогает ВСУ и продолжает инвестировать в украинскую экономику, гооврится на портале avtomir.ua.

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