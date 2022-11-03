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Актуально Maserati презентовали ультра-лимитированный автомобиль Барби: в мире будет всего два экземпляра

Итальянская компания Maserati производит эксклюзивные автомобили спортивного и бизнес-класса, которые во всем мире считаются признаком роскоши и утонченного вкуса.

сегодня, 10:20
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Автор:

Анна Нестерова

На официальном сайте автоконцерна появилась информация о том, что Maserati выпустит ультра-лимитированный автомобиль Maserati Grecale Barbie Edition, который был создан в коллаборации с компанией Mattel — производителем кукол Барби.

Maserati презентовали ультра-лимитированный автомобиль Барби: в мире будет всего два экземпляра

Ультра-лимитированный автомобиль Maserati

Отмечается, что эксклюзивных автомобилей будет всего два и стоить каждый экземпляр будет 330 тысяч долларов.

На сайте автоконцерна говорится о том, что Maserati Grecale Barbie Edition был вдохновлен легендарной куклой Барби, которая стала настоящей поп-иконой.

"Барби — мировая поп-икона, созданная для того, чтобы вдохновлять и развивать безграничный потенциал каждой девушки и будущих поколений. Самовыражение и креативность, способность влиять на стиль и культуру: вот что вдохновило нас на совместное создание этого автомобиля", сообщается в описании к авто.

Кроссовер окрашен в насыщенный розовый цвет, который на солнце переливается всеми цветами радуги. Отлично контрастируют с основным цветом черные 22-дюймовые диски. Дополнительные акценты обозначены желтыми полосками на капоте, бамперах и крыльях. Также на сидениях и на самом авто виднеется логотип Барби. Салон автомобиля, ожидаемо, имеет розовые элементы.

Maserati презентовали ультра-лимитированный автомобиль Барби: в мире будет всего два экземпляра - фото 2

"Внедорожник Grecale создан для того, чтобы превратить повседневность в нечто исключительное. Идеальный выбор для разнообразного образа жизни Барби: от деловой встречи до гламурного мероприятия. Неподвластный времени дизайн и смелый характер, приводимые в действие феноменальным двигателем V6-Nettuno мощностью 530 лошадиных сил", отмечается на официальном сайте автоконцерна.

Стоит отметить, что Maserati Grecale Barbie Edition был создан на основе легендарного Maserati Grecale Trofeo, который способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 285 км/ч.

Проданы ультра-лимитированные кроссоверы будут через каталог Neiman Marcus — знаменитого магазина эксклюзивных предметов роскоши.

Ранее "Комментарии" сообщали о том,  что были названы марки автомобилей с высоким риском пожара: транспортные средства могут спонтанно вспыхнуть.

Maserati презентовали ультра-лимитированный автомобиль Барби: в мире будет всего два экземпляра - фото 3



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