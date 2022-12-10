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BMW представила авто, которое меняет цвет по нажатию кнопки (ВИДЕО)

Современные технологии поражают воображение и доказывают, что будущее уже действительно наступило.

сегодня, 02:15
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Автор:

Анна Нестерова








Модель кроссовера от BMW "iX M60" поражает не только своими мощными техническими характеристиками, но и уникальной системой E Ink, которая позволяет мгновенно изменить цвет поверхности автомобиля по желанию водителя.  

BMW представила авто, которое меняет цвет по нажатию кнопки (ВИДЕО)

BMW iX M60/ Фото: BMW

Система E Ink является передовой разработкой. Для того чтобы мгновенно изменить цвет автомобиля владельцу лишь необходимо установить на смартфон специальное приложение через которое и происходит невероятная трансформация.

Так, BMW iX M60 может принимать три базовых цвета — белый, черный и серый. Кроме этого компания сообщает, что для этих мощных электрокаров будет доступна функция постепенных анимированных переходов. 

В основе системы E In лежит электрофоретический процесс. Это значит, что пигменты различных цветов выводятся "на поверхность" при помощи воздействия электрического тока. В результате данного процесса кузов мгновенно приобретает желаемый цвет.

Интересно, что "чернила" E Ink представляют собой миллионы микрокапсул, диаметр которых не превышает толщину человеческого волоса. Каждая такая инновационная микрокапсула обладает положительно заряженными чёрными пигментами и отрицательно заряженными белыми пигментами. Во время подачи электрического разряда микрокапсулы приходят в движение и группируются таким образом чтобы придавать автомобилю необходимый оттенок. Цвет кузова зависит от силы тока.

Кроме этой необычной особенности, электрокар BMW iX M60 двумя электромоторами номинальной мощностью 540 лошадиных сил. С 10 до 80% батарея от терминала постоянного тока мощностью 200 кВт заряжается за 25 минут. 

Данная модель обладает ярким "агрессивным" дизайном, а панель ее крыши сделана из углепластика. Из этого же материала сделан ряд мелких декоративных элементов. Стандартно установлены колеса диаметром 21 дюйм. Запуск системы Launch Control разгоняет BMW iX M60 от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Стоимость кроссовера — 130 тысяч долларов США.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Maserati презентовали ультра-лимитированный автомобиль: в мире будет всего два экземпляра (ФОТО). Итальянская компания Maserati производит эксклюзивные автомобили спортивного и бизнес-класса, которые во всем мире считаются признаком роскоши и утонченного вкуса.

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