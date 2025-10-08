Штрафы за тюнинг и не только: что запрещено и какие изменения наказываются

Украинские автовладельцы все чаще прибегают к тюнингу своих транспортных средств. Однако большинство из них не учитывают, что такие изменения опасны и даже противозаконны.

Штрафы за незаконный тюнинг автомобилей в Украине. Фото: из открытых источников

Наиболее распространенные нарушения касаются фар и аккумуляторов. Установка слишком ярких ламп или батарей меньшей мощности, чем предусмотрено производителем, может привести к штрафам. Эксперты рекомендуют перед любыми изменениями консультироваться с официальным сервисом или представительством марки.

В Украине четко прописаны правила тонировки стекла: лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые – не менее 70%. Любое зеркальное покрытие или чрезмерное затемнение фар и фонарей считается нарушением, ведь уменьшает обзорность и повышает риск аварий.

Проверять уровень светопроницаемости имеют право только полицейские с использованием сертифицированных приборов.

За первое нарушение, связанное с незаконным тюнингом, предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Повторное за год карается штрафом от 850 до 1700 гривен, а в отдельных случаях может привести к временному лишению водительских прав или административному аресту.

