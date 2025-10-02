Не купуйте ці автомобілі у США: доведеться постійно платити штраф

Україна продовжує залишатися активним імпортером автомобілів зі Сполучених Штатів, які куплені на аукціонах після ДТП. Приваблива ціна таких машин часто обертається непередбаченими витратами та проблемами з легалізацією.

Автомобілі. Фото: з відкритих джерел

Перша проблема: прямий світловий потік фар. Основна відмінність американських автомобілів від європейських та українських стандартів полягає у світлотехніці.

У США більшість фар мають прямий світловий потік. Це означає, що світло висвітлює дорогу рівно перед автомобілем, але практично не охоплює узбіччя.

В Україні ж діють інші вимоги: світло має бути розсіяним таким чином, щоб водій міг бачити не лише асфальт, а й пішоходів чи велосипедистів, які рухаються збоку. Саме через це американські авто часто не проходять обов’язковий техогляд та мають проблеми з первинною реєстрацією.

Друга проблема: червоні поворотники та габарити. Ця відмінність стосується кольору габаритних вогнів та покажчиків повороту, від чого безпосередньо залежить безпека на дорозі.

У США дозволені помаранчеві габарити та червоні поворотники. В Україні дозволено лише білі габарити та жовті (помаранчеві) сигнали повороту.

Як пояснив автоюрист Сергій з Тернополя, червоний сигнал повороту становить пряму загрозу: "У сутінках або під дощем червоний сигнал може сприйматися як стоп, а не як поворот, що збільшує ризик аварії".

Власники, які намагаються знайти лазівку у законі і залишають "американську" оптику, ризикують отримати штраф у розмірі 510 гривень за керування авто з невідповідними світловими приладами.

Для легалізації автомобіля необхідна переробка. Механік однієї з київських СТО Олег Мельник пояснює, що це є додатковою, але обов’язковою витратою: "Переробка фар і габаритів обходиться у кілька тисяч гривень, але інакше поліція щотижня зупинятиме".

Перш ніж купувати дешевий "американець", варто чітко зважити, чи готовий власник до цих витрат, інакше економія на купівлі швидко обернеться постійними штрафами і проблемами з реєстрацією.

