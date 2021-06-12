Самые популярные авто среди украинцев: кто возглавил рейтинг

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Вечканова Елена
Любители быстрой
и комфортной езды регулярно изучают каталоги новеньких поступлений на мировой и
отечественный рынки автомобилей. Как сообщает "Апостроф", ссылаясь на экспертное
исследование "Авто Риа", самой популярной моделью машины среди наших соотечественников
в мае стала Kia Sportage.
Kia Sportage в мае возглавила список интересующих украинцев авто. Фото из открытых источников
На втором месте водительских
симпатий расположился Mercedes-Benz G-Class. Успешно
закрывает тройку "кореец" Hyundai Tucson.
Отметим, в
пятерку самых интересующих украинцев автомобилей также вошли Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GLE-Class. Такой список
был сформирован из предпочтений насчет абсолютно новых, не подержанных машин на
отечественном авторынке.
Разумеется, многие
водители не против прикупить и уже бывшую в употреблении машину: главное, чтобы
была добротной и не слишком "кусалась" в цене. Эксперты присмотрелись и к этому
сегменту рынка.
Так, согласно
информации аналитиков, больше всего шансов быть купленным украинцем есть у прежде
пользованной Renault Megane.
На втором месте
среди "бэушных" предпочтений в нашей стране находится автомобиль Skoda Octavia
A5. Также многие украинские водители не откажутся и от подержанного Ford Focus.
На четвертом
месте в ТОП б/у автомобилей расположилась Audi A6, а замыкает пятерку Toyota Camry.
К слову, список
отображает исключительно интересы украинцев, а не реальную картину среди покупательских
настроений. Если анализировать именно приобретения, то среди новеньких моделей
лидерство удерживает Toyota RAV4, а вот в списке подержанных на первом месте продолжает
держаться Daewoo Lanos.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали об автомобилях, которые имеют все шансы значительно подорожать уже в ближайшие десять лет. Весь список — в нашем материале.
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