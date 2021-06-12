Самые популярные авто среди украинцев: кто возглавил рейтинг

Любители быстрой и комфортной езды регулярно изучают каталоги новеньких поступлений на мировой и отечественный рынки автомобилей. Как сообщает "Апостроф", ссылаясь на экспертное исследование "Авто Риа", самой популярной моделью машины среди наших соотечественников в мае стала Kia Sportage.



Kia Sportage в мае возглавила список интересующих украинцев авто. Фото из открытых источников

На втором месте водительских симпатий расположился Mercedes-Benz G-Class. Успешно закрывает тройку "кореец" Hyundai Tucson.

Отметим, в пятерку самых интересующих украинцев автомобилей также вошли Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GLE-Class. Такой список был сформирован из предпочтений насчет абсолютно новых, не подержанных машин на отечественном авторынке.

Разумеется, многие водители не против прикупить и уже бывшую в употреблении машину: главное, чтобы была добротной и не слишком "кусалась" в цене. Эксперты присмотрелись и к этому сегменту рынка.

Так, согласно информации аналитиков, больше всего шансов быть купленным украинцем есть у прежде пользованной Renault Megane.

На втором месте среди "бэушных" предпочтений в нашей стране находится автомобиль Skoda Octavia A5. Также многие украинские водители не откажутся и от подержанного Ford Focus.

На четвертом месте в ТОП б/у автомобилей расположилась Audi A6, а замыкает пятерку Toyota Camry.

К слову, список отображает исключительно интересы украинцев, а не реальную картину среди покупательских настроений. Если анализировать именно приобретения, то среди новеньких моделей лидерство удерживает Toyota RAV4, а вот в списке подержанных на первом месте продолжает держаться Daewoo Lanos.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали об автомобилях, которые имеют все шансы значительно подорожать уже в ближайшие десять лет. Весь список — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как уберечься от обмана, пытаясь приобрести б/у автомобиль. Какие уловки чаще всего используют мошенники, можно узнать в нашей публикации.

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