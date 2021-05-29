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Главная Новости Мужчина авто Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото)
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Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото)

Эксперты назвали автомобили, цена которых через несколько лет может увеличиться вдвое

сегодня, 22:00
Автор:

Кириєнко Анна

Спустя некоторое время цена на определенные модели автомобилей падает. Однако некоторые представители автопрома наоборот значительно вырастают в цене и становятся чрезвычайно дорогими. Автоэксперты спрогнозировали, какие машины могут удвоить ваши деньги в течение следующих 10 лет. Ко вниманию принималось увеличение цены на единицы данной модели, более редкое появление машины на дорогах и другие критерии. Поэтому перейдем к самому списку.

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото)

Машины, стоимость каких возрастет через несколько лет. Фото: omskzdes.ru

1. Renault 5 Turbo.

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 2

2. BMW M3 (E36).

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 3

3. Toyota MR2 (III).

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 4

4. Nissan 300ZX.

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 5

5. Honda Integra Тип R DC2.

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 6

6. Porsche 911 (996).

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 7

7. VW Corrado VR6.

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 8

8. Land Rover Discovery (Series I).

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 9

9. Aston Martin DB7.

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 10

10. Nissan Skyline GTS-T.

Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото) - фото 11

Ранее мы сообщали о самых распространенных мошеннических схемах при покупке подержанного автомобиля. Значительная часть украинцев считает лучшим вариантом приобрести подержанный автомобиль. Прежде всего это экономически выгодно. По этой причине граждане могут позволить себе более удобную и дорогую модель. Однако иногда покупка такого автомобиля становится настоящей головной болью. Некоторые старые автомобили могут отлично выглядеть внешне, однако при детальной проверке оказывается множество скрытых дефектов. Что в будущем неизбежно приведет к неожиданному и стоимостному ремонту. Как не дать себя обмануть, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Украине ожидается подорожание б/у автомобилей из США. По данным экспертов, рост спроса на автомобили из Америки увеличился на 5% только за последние несколько недель. Подробнее об этом узнавайте в нашем материале.


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Источник: https://autotheme.info/news/144067-10-avtomobilej-kotorye-vdvoe-vyrastut-v-tsene-cherez-10-let.html
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