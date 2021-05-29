Десять автомобилей, которые вырастут в цене за десять лет (Фото)

Спустя некоторое время цена на определенные модели автомобилей падает. Однако некоторые представители автопрома наоборот значительно вырастают в цене и становятся чрезвычайно дорогими. Автоэксперты спрогнозировали, какие машины могут удвоить ваши деньги в течение следующих 10 лет. Ко вниманию принималось увеличение цены на единицы данной модели, более редкое появление машины на дорогах и другие критерии. Поэтому перейдем к самому списку.

Машины, стоимость каких возрастет через несколько лет. Фото: omskzdes.ru

1. Renault 5 Turbo.

2. BMW M3 (E36).





3. Toyota MR2 (III).





4. Nissan 300ZX.





5. Honda Integra Тип R DC2.





6. Porsche 911 (996).





7. VW Corrado VR6.





8. Land Rover Discovery (Series I).





9. Aston Martin DB7.





10. Nissan Skyline GTS-T.

Ранее мы сообщали о самых распространенных мошеннических схемах при покупке подержанного автомобиля. Значительная часть украинцев считает лучшим вариантом приобрести подержанный автомобиль. Прежде всего это экономически выгодно. По этой причине граждане могут позволить себе более удобную и дорогую модель. Однако иногда покупка такого автомобиля становится настоящей головной болью. Некоторые старые автомобили могут отлично выглядеть внешне, однако при детальной проверке оказывается множество скрытых дефектов. Что в будущем неизбежно приведет к неожиданному и стоимостному ремонту. Как не дать себя обмануть, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Украине ожидается подорожание б/у автомобилей из США. По данным экспертов, рост спроса на автомобили из Америки увеличился на 5% только за последние несколько недель. Подробнее об этом узнавайте в нашем материале.

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