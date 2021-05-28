Самые распространенные мошеннические схемы при покупке подержанного автомобиля

Значительная часть украинцев считает лучшим вариантом приобрести подержанный автомобиль. Прежде всего это экономически выгодно. По этой причине граждане могут позволить себе более удобную и дорогую модель.

Какие мошеннические схемы существуют при покупке б/у автомобиля. Фото: the-robot.ru

Однако иногда покупка такого автомобиля становится настоящей головной болью. Некоторые старые автомобили могут отлично выглядеть внешне, однако при детальной проверке находится множество скрытых дефектов. Это в будущем неизбежно приведет к неожиданному и дорогому ремонту.

Эксперты компании carVertical исследовали и назвали ТОП-5 мошеннических схем при покупке подержанного автомобиля. Давайте ознакомимся с этими пунктами.

1. Автомобиль был поврежден в ДТП

Значительная часть применяемых машин попадала в ДТП. Однако не все продавцы сообщают этот факт. Однако иногда трудно понять, была повреждена машина или нет.

Эксперты carVertical при выборе автомобиля рекомендуют проверять зазоры между элементами кузова. Если некоторые зазоры сильно отличаются, это может указывать на повреждение деталей или дешевый, некачественный кузовной ремонт.

2. Скрученный пробег

По исследованиям car Vertical каждый шестой автомобиль (16,7%) был со скрученным пробегом. Особенно часто встречается смотанный пробег в дизельных автомобилях. Коррекция одометра может увеличить стоимость автомобиля на 25%.

Чтобы выявить скрученный пробег, стоит присмотреться к деталям. Если сиденья, руль или переключатель передач выглядят сильно изношенными, но пробег — небольшой, это один из первых признаков, что стоит поискать другой автомобиль.

3. Краденый автомобиль

Этот вариант мошенничества самый плохой. Обычно в таком случае в несчастных новых владельцев транспортные средства конфискуют, а вот вернуть деньги может быть сложно, часто — нереально.

4. Автомобиль использовался как такси (или казался в прокат)

Машины, которые сдавались в аренду имеют большой пробег. И — в результате эксплуатации преимущественно в городских условиях (где чаще бывают пробки и заторы) — уже достаточно изношены. И обслуживали их обычно не очень качественно, часто экономя на запчастях и расходниках.

Такие авто иногда можно определить по цвету краски, но особенно ловкие дельцы могут даже перекрасить автомобиль. Отчет о проверке истории автомобиля — надежное решение для выявления таких автомобилей.

5. Цена автомобиля слишком низкая

Покупателям применяемых авто лучше избегать подозрительно дешевых транспортных средств, хотя для многих это достаточно большое искушение. Если же покупатель планирует купить подозрительную машину, ему следует особенно тщательно проверить автомобиль, также сравнивая его с аналогичными вариантами на других авторынках. Именно результаты проверки помогут выявить причину, почему цена такая низкая.

При покупке подержанного автомобиля, эксперты carVertical рекомендуют использовать онлайн-сервис проверки истории автомобиля и не стоит быть легковерным. Это в будущем может предотвратить значительные непредвиденные расходы.

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