Самые дорогие авто футболистов: какие суперкары имеют Роналду, Месси и другие (ФОТО)

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Slava Kot
Успешные футболисты зарабатывают огромные деньги на протяжении своей карьеры, поэтому легко могут себе позволить эксклюзивные и дорогие автомобили, которые становятся частью их статуса. Собрали 5 самых дорогих автомобилей, которыми владеют звезды футбола.
Самые дорогие автомобили, которыми владеют футболисты
Пять самых дорогих автомобилей, которыми владеют легенды футбольного мира.
Французский форвард известен своей страстью к скоростным и редким машинам. Его особой гордостью является французский гиперкар Bugatti Chiron стоимостью 3 миллиона долларов. Этот автомобиль, оснащенный 8-литровым двигателем W16 мощностью 1500 лошадиных сил, способен разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды, идеально подчеркивающий любовь обладателя "Золотого мяча" к бескомпромиссной скорости.
Шведская легенда футбола сделала себе роскошный подарок на один из дней рождения, приобретя лимитированный гиперкар Ferrari LaFerrari за 3 миллиона долларов. Ибрагимович избрал эксклюзивную модель с гибридной силовой установкой, выдающей 963 лошадиные силы. Этот автомобиль редок, ведь итальянский бренд выпустил лишь 499 экземпляров, которые продавали исключительно проверенным клиентам компании.
Бразильский нападающий всегда отличался эпатажным стилем как на поле, так и в жизни. В его автопарк входит один из самых экстравагантных суперкаров современности — Lamborghini Veneno стоимостью 4 миллиона долларов. Автомобиль, созданный в честь 50-летия итальянского бренда, смотрится как футуристический болид будущего. Всего в мире существует считанное количество таких машин, что делает Неймара владельцем уникального клада.
Португальский бомбардир владеет одной из самых удивительных автомобильных коллекций в спорте, но ее жемчужиной является Bugatti La Voiture Noire. За это эксклюзивное произведение инженерного искусства Роналду выложило потрясающие 16 миллионов долларов. Гиперкар создан в единственном экземпляре как современная интерпретация классической модели Type 57 SC Atlantic, сочетая в себе роскошь и статус самого дорогого нового автомобиля в свое время.
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" возглавляет этот список благодаря историческому шедевру. Лионель Месси приобрел на аукционе винтажную гоночную Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска за 36 миллионов долларов. Этот автомобиль, на котором легендарные пилоты соревновались в гонках Себринг и Ле-Ман, не просто транспорт, а одна из самых ценных реликвий в истории автоспорта.
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