Самые дорогие авто футболистов: какие суперкары имеют Роналду, Месси и другие (ФОТО)

Успешные футболисты зарабатывают огромные деньги на протяжении своей карьеры, поэтому легко могут себе позволить эксклюзивные и дорогие автомобили, которые становятся частью их статуса. Собрали 5 самых дорогих автомобилей, которыми владеют звезды футбола.

Самые дорогие автомобили, которыми владеют футболисты

Пять самых дорогих автомобилей, которыми владеют легенды футбольного мира.

Карим Бензема – Bugatti Chiron (3 млн долларов)

Французский форвард известен своей страстью к скоростным и редким машинам. Его особой гордостью является французский гиперкар Bugatti Chiron стоимостью 3 миллиона долларов. Этот автомобиль, оснащенный 8-литровым двигателем W16 мощностью 1500 лошадиных сил, способен разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды, идеально подчеркивающий любовь обладателя "Золотого мяча" к бескомпромиссной скорости.

Златан Ибрагимович – Ferrari LaFerrari (3 млн долларов)

Шведская легенда футбола сделала себе роскошный подарок на один из дней рождения, приобретя лимитированный гиперкар Ferrari LaFerrari за 3 миллиона долларов. Ибрагимович избрал эксклюзивную модель с гибридной силовой установкой, выдающей 963 лошадиные силы. Этот автомобиль редок, ведь итальянский бренд выпустил лишь 499 экземпляров, которые продавали исключительно проверенным клиентам компании.

Неймар – Lamborghini Veneno (4 млн долларов)

Бразильский нападающий всегда отличался эпатажным стилем как на поле, так и в жизни. В его автопарк входит один из самых экстравагантных суперкаров современности — Lamborghini Veneno стоимостью 4 миллиона долларов. Автомобиль, созданный в честь 50-летия итальянского бренда, смотрится как футуристический болид будущего. Всего в мире существует считанное количество таких машин, что делает Неймара владельцем уникального клада.

Криштиану Роналду — Bugatti La Voiture Noire (16 млн долларов)

Португальский бомбардир владеет одной из самых удивительных автомобильных коллекций в спорте, но ее жемчужиной является Bugatti La Voiture Noire. За это эксклюзивное произведение инженерного искусства Роналду выложило потрясающие 16 миллионов долларов. Гиперкар создан в единственном экземпляре как современная интерпретация классической модели Type 57 SC Atlantic, сочетая в себе роскошь и статус самого дорогого нового автомобиля в свое время.

Лионель Месси – Ferrari 335 S Spider Scaglietti (36 млн долларов)

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" возглавляет этот список благодаря историческому шедевру. Лионель Месси приобрел на аукционе винтажную гоночную Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска за 36 миллионов долларов. Этот автомобиль, на котором легендарные пилоты соревновались в гонках Себринг и Ле-Ман, не просто транспорт, а одна из самых ценных реликвий в истории автоспорта.

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