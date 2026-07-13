Найдорожчі авто футболістів: які суперкари мають Роналду, Мессі та інші (ФОТО)

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Slava Kot
Успішні футболісти заробляють величезні гроші протягом своєї кар'єри, тому легко собі можуть дозволити ексклюзивні та дорогі автомобілі, які стають частиною їх статусу. Зібрали 5 найдорожчих автомобілів, якими володіють зірки футболу.
Найдорожчі автомобілі, якими володіють футболісти
П'ять найдорожчих автомобілів, якими володіють легенди футбольного світу.
Французький форвард відомий своєю пристрастю до швидкісних та рідкісних машин. Його особливою гордістю є французький гіперкар Bugatti Chiron вартістю 3 мільйони доларів. Цей автомобіль, оснащений 8-літровим двигуном W16 потужністю 1500 кінських сил, здатний розганятися до 100 км/год за 2,4 секунди, що ідеально підкреслює любов володаря "Золотого м'яча" до безкомпромісної швидкості.
Шведська легенда футболу зробив собі розкішний подарунок на один з днів народження, придбавши лімітований гіперкар Ferrari LaFerrari за 3 мільйони доларів. Ібрагімович обрав ексклюзивну модель з гібридною силовою установкою, що видає 963 кінські сили. Цей автомобіль є редкісним, адже італійський бренд випустив лише 499 екземплярів, які продавали виключно перевіреним клієнтам компанії.
Бразильський нападник завжди вирізнявся епатажним стилем як на полі, так і в житті. До його автопарку входить один із найекстравагантніших суперкарів сучасності — Lamborghini Veneno вартістю 4 мільйони доларів. Автомобіль, створений на честь 50-річчя італійського бренду, виглядає як футуристичний болід майбутнього. Усього у світі існує лічена кількість таких машин, що робить Неймара власником унікального скарбу.
Португальський бомбардир володіє однією з найдивовижніших автомобільних колекцій у спорті, але її перлиною є Bugatti La Voiture Noire. За цей ексклюзивний витвір інженерного мистецтва Роналду виклав приголомшливі 16 мільйонів доларів. Гіперкар створений в єдиному екземплярі як сучасна інтерпретація класичної моделі Type 57 SC Atlantic, поєднуючи в собі розкіш та статус найдорожчого нового авто свого часу.
Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" очолює цей список завдяки історичному шедевру. Ліонель Мессі придбав на аукціоні вінтажну гоночну Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 року випуску за 36 мільйонів доларів. Цей автомобіль, на якому легендарні пілоти змагалися в гонках Себрінг та Ле-Ман, є не просто транспортом, а однією з найцінніших реліквій в історії автоспорту.
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