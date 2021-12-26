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Полезный лайфхак: как быстро разморозить стекло в автомобиле

Эксперты рассказали, как быстро и легко разморозить стекла автомобиля в морозную погоду: полезный лайфхак

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Морозная погода неблагоприятна не только для людей, но и для автомобилей. Водители хорошо знают, с какими трудностями приходится сталкиваться зимой. 

Полезный лайфхак: как быстро разморозить стекло в автомобиле

Как и чем разморозить лобовое стекло (фото из открытых источников)

Согласно данным, 10 % всех зимних аварий происходит потому, что водители не убрали лед со стекол перед поездкой, ведь это ограничивает видимость. Но решить проблему можно с помощью простого и эффективного лайфхака. 

Автомобилистам для того, чтобы разморозить стекла машины, рекомендуют сделать спиртовой раствор. Для его приготовления понадобится: 2 части спирта, 1 часть воды, и по желанию, можно добавить немного жидкости для мытья посуды. Эти компоненты залейте в бутылку с распылителем и обработайте замерзшую поверхность стекла. Лед должен исчезнуть в течение нескольких минут.

Можно также воспользоваться и солевым раствором (на 1 литр воды добавляете 2 столовые ложки соли). Но как говорят эксперты, при постоянном использовании он может навредить уплотнителям и металлическим элементам стеклоочистителя.

Напомним, ни для кого не секрет, что именно зимний период является самым опасным и сложным для вождения машины. Дабы избежать аварий, автомобилистам дали несколько действенных советов, которые помогут минимизировать риски возникновения опасных ситуаций на дороге. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки, сделанные со стороны автовладельцев зимой, могут повредить транспорт. 

Читайте также, что зимой к автомобилю нужно относиться с особой осторожностью и заботой. Чтобы машина исправно работала во время морозов, нужно ее прогревать. Но правильно ли мы это делаем и как прогреть машину с минимальным ущербом для двигателя? 


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Источник: http://automotoclub.info/
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