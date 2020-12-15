Вождение автомобиля в гололед: советы экспертов

Ни для кого не секрет, что именно зимний период является самым опасным и сложным для вождения машины. Дабы избежать аварий, автомобилистам дали несколько действенных советов, которые помогут минимизировать риски возникновения опасных ситуаций на дороге.

Вождение автомобиля в гололед. Фото: unsplash

Первое и одно из самых главных – выбрать качественную зимнюю резину, ведь это намного упростит процесс, утверждают специалисты. Также следует проверить общее состояние машины, и если есть какие-то неисправности, то нужно их починить.

Предельно осторожным водитель должен быть там, где скапливается вода при оттепели. А именно: тоннели, мосты, низины и широкие обочины. Практика показывает, что именно в таких местах чаще всего появляются лужи, которые потом превращаются в каток.

Плюс, водитель должен внимательно следить за дорогой перед светофором, пешеходным переходом и перекрестком, а также на остановках общественного транспорта. Приближаясь к вышеперечисленным местам, лучше сбавить скорость.

А чтобы преодолеть занос, нужно выполнить прерывистое торможение. И нажимать на педаль следует быстро и сильно несколько раз подряд. Педаль тормоза не стоит долго держать нажатой – произойдет блокировка колес. Кроме этого варианта, также можно попробовать и второй — ступенчатый. Он отличается от первого тем, что тормоз отпускается, но нажатие делается дозировано.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заставить салон автомобиля быстрее прогреваться зимой. С наступлением первых холодов появляется еще несколько дополнительных задач: не только завести автомобиль и поехать, но и почистить кузов от снега, а также прогреть машину. И чтобы это время ожидания не казалось вам вечностью, предлагаем проверенный способ, который поможет в разы быстрее прогреть авто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!