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Главная Новости Мужчина авто Вождение автомобиля в гололед: советы экспертов
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Вождение автомобиля в гололед: советы экспертов

Эти простые рекомендации помогут вам избежать опасных ситуаций за рулем

сегодня, 20:46
Автор:

Любовь Блажко

Ни для кого не секрет, что именно зимний период является самым опасным и сложным для вождения машины. Дабы избежать аварий, автомобилистам дали несколько действенных советов, которые помогут минимизировать риски возникновения опасных ситуаций на дороге. 

Вождение автомобиля в гололед: советы экспертов

Вождение автомобиля в гололед. Фото: unsplash

Первое и одно из самых главных – выбрать качественную зимнюю резину, ведь это намного упростит процесс, утверждают специалисты. Также следует проверить общее состояние машины, и если есть какие-то неисправности, то нужно их починить. 

Предельно осторожным водитель должен быть там, где скапливается вода при оттепели. А именно: тоннели, мосты, низины и широкие обочины. Практика показывает, что именно в таких местах чаще всего появляются лужи, которые потом превращаются в каток. 

Плюс, водитель должен внимательно следить за дорогой перед светофором, пешеходным переходом и перекрестком, а также на остановках общественного транспорта. Приближаясь к вышеперечисленным местам, лучше сбавить скорость. 

А чтобы преодолеть занос, нужно выполнить прерывистое торможение. И нажимать на педаль следует быстро и сильно несколько раз подряд. Педаль тормоза не стоит долго держать нажатой – произойдет блокировка колес. Кроме этого варианта, также можно попробовать и второй — ступенчатый. Он отличается от первого тем, что тормоз отпускается, но нажатие делается дозировано. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заставить салон автомобиля быстрее прогреваться зимой. С наступлением первых холодов появляется еще несколько дополнительных задач: не только завести автомобиль и поехать, но и почистить кузов от снега, а также прогреть машину. И чтобы это время ожидания не казалось вам вечностью, предлагаем проверенный способ, который поможет в разы быстрее прогреть авто. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/auto/news/kak-upravlyat-avto-v-gololed-voditelyam-dali-vazhnye-sovety-1669657.html
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