Вождение автомобиля в гололед: советы экспертов

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Любовь Блажко
Ни для кого не секрет, что именно зимний период является самым опасным и сложным для вождения машины. Дабы избежать аварий, автомобилистам дали несколько действенных советов, которые помогут минимизировать риски возникновения опасных ситуаций на дороге.
Вождение автомобиля в гололед. Фото: unsplash
Первое и одно из самых главных – выбрать качественную зимнюю резину, ведь это намного упростит процесс, утверждают специалисты. Также следует проверить общее состояние машины, и если есть какие-то неисправности, то нужно их починить.
Предельно осторожным водитель должен быть там, где скапливается вода при оттепели. А именно: тоннели, мосты, низины и широкие обочины. Практика показывает, что именно в таких местах чаще всего появляются лужи, которые потом превращаются в каток.
Плюс, водитель должен внимательно следить за дорогой перед светофором, пешеходным переходом и перекрестком, а также на остановках общественного транспорта. Приближаясь к вышеперечисленным местам, лучше сбавить скорость.
А чтобы преодолеть занос, нужно выполнить прерывистое торможение. И нажимать на педаль следует быстро и сильно несколько раз подряд. Педаль тормоза не стоит долго держать нажатой – произойдет блокировка колес. Кроме этого варианта, также можно попробовать и второй — ступенчатый. Он отличается от первого тем, что тормоз отпускается, но нажатие делается дозировано.
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