kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.11.2020

BTC/USD

17038.91

ETH/USD

514.93

LTC/USD

69.58

НБУ 27.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мужчина авто Как правильно прогреть автомобиль зимой
commentss НОВОСТИ Все новости

Как правильно прогреть автомобиль зимой

Оказывается, прогрев на холостом ходу, к которому привыкло большинство автомобилистов - неэффективный

сегодня, 14:25
Автор:

Кириєнко Анна

Зимой к автомобилю нужно относиться с особой осторожностью и заботой. Чтобы машина исправно работала во время морозов, нужно ее прогревать. Но правильно ли мы это делаем и как прогреть машину с минимальным ущербом для двигателя? Давайте разберемся.

Как правильно прогреть автомобиль зимой

Фото: mobiblio

По информации ресурса AutoOboz, прогрев на холостом ходу, к которому привыкло большинство водителей, на самом деле не помогает машине, а наоборот — может только навредить. Этот способ не имеет ничего общего с правильным прогревом двигателя.

Использовать данный способ начали еще в прошлом веке, чтобы карбюратор не замерзал.

Моторы современных машин, оснащены инжекторами, которые предотвращают эту проблему в любую погоду.

В то же время, простой "вхолостую" может изрядно навредить двигателю и спровоцировать повреждения масляной пленки на стенках цилиндров.

Но для того, чтобы машина тронулась, нужно прогреть другие составляющие. Чтобы сделать это без вреда, следует сначала запустить двигатель и дать ему поработать несколько секунд. Так масло попадет во все углы и механические компоненты. После этого можно трогаться.

Когда вы двинетесь, наступает завершающая часть правильного прогрева мотора — плавный разгон.

Не нужно сразу гнать, это постепенно будет портить компоненты машины. Первые несколько минут нужно ехать на малой скорости. Разгон должен нарастать постепенно. Когда вы почувствуете, что машина уже достаточно прогрелась, только тогда можно переходить к большим оборотам и резким движениям.

Также сайт "Комментарии" советует прочитать, как быстрее прогреть салон автомобиля.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/auto/news/niyakogo-holostogo-hodu-yak-pravilno-progrivati-avtomobil.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ