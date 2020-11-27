Как правильно прогреть автомобиль зимой

Зимой к автомобилю нужно относиться с особой осторожностью и заботой. Чтобы машина исправно работала во время морозов, нужно ее прогревать. Но правильно ли мы это делаем и как прогреть машину с минимальным ущербом для двигателя? Давайте разберемся.

Фото: mobiblio

По информации ресурса AutoOboz, прогрев на холостом ходу, к которому привыкло большинство водителей, на самом деле не помогает машине, а наоборот — может только навредить. Этот способ не имеет ничего общего с правильным прогревом двигателя.

Использовать данный способ начали еще в прошлом веке, чтобы карбюратор не замерзал.

Моторы современных машин, оснащены инжекторами, которые предотвращают эту проблему в любую погоду.

В то же время, простой "вхолостую" может изрядно навредить двигателю и спровоцировать повреждения масляной пленки на стенках цилиндров.

Но для того, чтобы машина тронулась, нужно прогреть другие составляющие. Чтобы сделать это без вреда, следует сначала запустить двигатель и дать ему поработать несколько секунд. Так масло попадет во все углы и механические компоненты. После этого можно трогаться.

Когда вы двинетесь, наступает завершающая часть правильного прогрева мотора — плавный разгон.

Не нужно сразу гнать, это постепенно будет портить компоненты машины. Первые несколько минут нужно ехать на малой скорости. Разгон должен нарастать постепенно. Когда вы почувствуете, что машина уже достаточно прогрелась, только тогда можно переходить к большим оборотам и резким движениям.

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