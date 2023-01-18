Не оторвать глаз: талибы показали первый в истории Афганистана суперкар (ВИДЕО)



















Инженеры афганской компании ENTOP и сотрудники Кабульского профессионально-технического института Афганистана (ATVI) представили прототип первого в истории своей страны суперкара, получившего название Mada 9. Его разработка длилась 5 лет, а под капотом расположен модифицированный двигатель от Toyota Corolla 2000 года выпуска.

Mada 9/Фото: соцсети

Так, сообщается о том, что правительство Афганистана, возглавляемое талибами, недавно представило первый в стране суперкар местного производства под названием Mada 9. Стоит отметить, что автомобиль выглядит весьма интересно и ярко.





Разработчики не поделились динамическими характеристиками Mada 9 и не раскрыли никаких данных о "начинке" суперкара. Стоит отметить, что на большинстве видео, которые в большом количество появились в различных социальных сетях — машина неподвижна.

Компания-производитель ENTOP выложили рекламный ролик суперкара Mada 9 на свой YouTube-канал, который назвали "Потому что мы, бля*ь, можем".

Сообщается, что в ближайшем будущем Mada 9 будет оснащаться электрическим двигателем и подвеской для езды по пересеченной местности. Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что строительство суперкара было "честью" для всего Афганистана, а его появление будет однозначно способствовать улучшению имиджа Афганистана на мировой арене.

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