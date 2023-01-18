Не оторвать глаз: талибы показали первый в истории Афганистана суперкар (ВИДЕО)

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Анна Нестерова
Mada 9/Фото: соцсети
Так, сообщается о том, что правительство Афганистана, возглавляемое талибами, недавно представило первый в стране суперкар местного производства под названием Mada 9. Стоит отметить, что автомобиль выглядит весьма интересно и ярко.
Компания-производитель ENTOP выложили рекламный ролик суперкара Mada 9 на свой YouTube-канал, который назвали "Потому что мы, бля*ь, можем".
Сообщается, что в ближайшем будущем Mada 9 будет оснащаться электрическим двигателем и подвеской для езды по пересеченной местности. Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что строительство суперкара было "честью" для всего Афганистана, а его появление будет однозначно способствовать улучшению имиджа Афганистана на мировой арене.
Ранее "Комментарии" писали: Ими все недовольны: названы самые неудачные марки автомобилей. Американский потребительский гигант Consumer Reports опубликовал результаты своего ежегодного исследования удовлетворенности и неудовлетворенности новыми автомобилями.
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