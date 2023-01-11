Ими все недовольны: названы самые неудачные марки автомобилей

Сообщается, что американский потребительский гигант Consumer Reports ежегодно проводит масштабный опрос среди автовладельцев и составляет рейтинг самых качественных машин (рейтинг удовлетворенности) и рейтинг автомобилей, которые полностью разочаровали своих владельцев (рейтинг неудовлетворенности).

Самые неудачные марки автомобилей/ Фото из открытых источников

Так, в минувшем 2022 году люди были довольны в основном внедорожниками. Рейтинг самых хороших авто, по мнению американских потребителей, выглядит следующим образом: Chevrolet Corvette (94% респондентов заявили, что снова купят этот спортивный автомобиль), Porsche 911 (90% удовлетворенных клиентов), электропикап Rivian R1T, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2, небольшой пикап Ford Maverick (в его гибридной версии), Toyota GR86 и Subaru BRZ (88% удовлетворенности), Kia Telluride и Toyota RAV4 Prime Hybrid (87% удовлетворенности), Mazda MX-5 Miata и Dodge Challenger (86% владельцев заявили, что купят их снова).

Рейтинг же автомобилей, которые менее всего удовлетворяли своих владельцев, возглавил Volkswagen Atlas Cross Sport. Только 38% владельцев заявили, что купят его снова.

Интересно, что автомобили премиум-класса также попали в антирейтинг: только 39% владельцев заявили, что снова купят Mercedes GLB, 45% — Mercedes GLA. В рейтинг вошел и Infiniti Q50, который получил 40% удовлетворенности владельцев.

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